Esplosione causata da una fuga di gas Crolla la casa: un morto e sei feriti

Un morto e sei feriti, di cui due gravi, è il bilancio dell’esplosione che ieri ha distrutto una palazzina a Montecarlo, in provincia di Lucca. Ad avere la peggio è stato Luciano Lazzerini, 70 anni, deceduto. La moglie, dopo molte ore trascorse sotto le macerie è stata portata in salvo, ma con gravi ustioni sul 70% del corpo. Grave anche un 46enne che abitava da solo al piano sopra e che ha riportato traumi alle gambe. Gli altri quattro feriti, tutti lievi, erano in un’abitazione a fianco di quella crollata: si tratta di una donna, portata in ospedale per la sospetta frattura di un polso, dei suoi due figli di 9 e 12 anni per i quali si parla di escoriazioni e contusioni, e di sua madre, che ha riportato un trauma toracico. Una fuga di gas la probabile causa dell’esplosione: la procura ha aperto un’indagine. Da capire, se sia dipesa da una bombola di gas o da altro.