Esplosione a Castel D’Azzano, il pm: “Esito inaspettato. Due ustionati, uno è scappato”. Piantedosi: “Bilancio terribile”

Roma, 14 ottobre 2025 – Tre carabinieri sono morti nell'esplosione avvenuta nel corso di uno sgombero in una casa rurale del comune di Castel D'Azzano (Verona) nel corso delle prime ore del mattino. L'esplosione ha provocato il crollo della struttura. Risultano feriti altri 13 tra carabinieri, vigili del fuoco e alcuni agenti di polizia.

"E' una tragedia incredibile, dei comportamenti assurdi. Da parte mia c'è un dolore incredibile". E' il primo commento del procuratore capo di Verona, Raffaele Tito, giunto sul posto dell'esplosione. "Dovevamo eseguire - ha aggiunto - un decreto di perquisizione, si cercavano anche delle bottiglie molotov. Carabinieri e Polizia hanno cercato di agire in massima sicurezza e con tutte le attrezzature necessarie. Ma l'esito è stato inaspettato e molto doloroso".

Dei tre fratelli che hanno causato l'esplosione "uno è scappato, la donna è in ospedale con ustioni, e anche l'altro fratello è ricoverato. Penso che li arresteremo", ha aggiunto il pm giunto sul posto della tragedia. In zona, assieme alle forze dell'ordine e ai soccorsi, sono sopraggiunti il Questore di Verona, Rosaria Amato, il comandante provinciale dei Carabinieri Claudio Papagno e quello della Legione Veneto dell'Arma, Giuseppe Di Liso.

"È un bilancio molto doloroso, drammatico e tragico. Era un'operazione congiunta di polizia e, nel corso di quest'operazione, nel momento dell'accesso forzoso fatto all'interno di questo appartamento, i testimoni raccontano che è stato subito percepibile l'odore del gas e qualche istante dopo c'è stata la deflagrazione. Ci sono tre deceduti e diversi feriti, anche di altri militari e dell'aliquota della polizia di Stato". Sono le parole del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi alla trasmissione ''Uno mattina news''. Un episodio come questo, prosegue il ministro, "segna la difficoltà di questo lavoro, la complessità, la potenziale pericolosità che dietro ogni operazione di questo tipo si nasconde: perché talvolta si fanno delle operazioni che celano poi queste insidie. È probabile che qualcuno all'interno abbia attivato una bombola del gas, e si è creato il presupposto per la deflagrazione: risulterebbe che le due persone titolari dell'appartamento poi si sono allontanate".

"Non volevano abbandonare la casa ma c'era un ordine del giudice di eseguire lo sgombero, quindi carabinieri e polizia di Stato vi hanno dato esecuzione", le parole di Antonello Panuccio, vicesindaco di Castel d'Azzano. "In Comune si conosceva la situazione della famiglia ed eravamo pronti ad accoglierli in qualche sistemazione provvisoria in strutture qui nella zona - ha poi aggiunto - in realtà non erano soggetti fragili, non c'erano minori e nemmeno anziani". Confermando quanto si era appreso inizialmente, il vicesindaco ha spiegato che si tratta di "agricoltori che coltivavano i campi, che purtroppo sembra siano stati coinvolti in fatti criminosi e hanno dovuto subire l'esecuzione forzata del recupero del credito sulla casa, che era uno dei pochi beni che avevano".