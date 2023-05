Esplode una bombola, cinque operai feriti Travolti in fonderia dall’olio incandescente

Cinque lavoratori feriti, tre in condizioni gravi: è il bilancio dell’esplosione di ieri pomeriggio alla Trade Broker, fonderia di Casalbuttano, in provincia di Cremona. Stando ai primi accertamenti, eseguiti dai carabinieri e dagli ispettori di Ats Val Padana, a innescare l’incidente sarebbe stato lo scoppio di una bombola utilizzata per portare in pressione il macchinario per la presso-fusione dell’alluminio. La deflagrazione, che ha danneggiato le pareti, il tetto e i macchinari della parte della struttura coinvolta, ha spezzato alcune tubature e l’olio incandescente – insieme a pezzi metallici – ha investito i cinque che stavano lavorando vicino all’impianto. Il più grave è un 48enne bresciano, ricoverato al Centro ustioni e chirurgia plastica ricostruttiva del Niguarda. In condizioni serie un 67enne cremonese e un 38enne indiano. L’azienda è stata sequestrata.