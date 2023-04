Esplode la bacchetta di Harry Potter Ferito bimbo di 11 anni

Un bambino di 11 anni è rimasto ferito alle mani per l’esplosione di una bacchetta magica giocattolo ispirata a quelle di Harry Potter (nella foto). L’incidente è avvenuto la sera di Pasquetta intorno alle 21 ad Arese, in provincia di Milano. Il piccolo ha riportato una lesione al dito medio e un taglio sul palmo della mano destra ed escoriazioni sull’altra. Il bambino è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza dove fino a ieri sera era ancora ricoverato. Nell’abitazione, oltre al personale del 118, sono intervenuti anche i carabinieri di Garbagnate Milanese. Ai militari i genitori hanno spiegato di aver comprato il giocattolo, fabbricato nel Sud Est asiatico e non venduto in Italia, su un sito online. La bacchetta avrebbe dovuto inscenare "l’effetto magia" grazie a una miccia sulla punta, ma qualcosa non ha funzionato a dovere e il gadget è esploso tra le mani del piccolo. A ferire il bambino sarebbe stato un meccanismo che utilizza la carta lampo generando una piccola fiamma.