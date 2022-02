Esplode autocisterna, l’A1 paralizzata L’impressionante palla di fuoco all’alba

Giornata da incubo, ieri, per gli automobilisti che sin dall’alba si sono trovati a percorrere l’Autostrada A1 fra Piacenza e Milano con un tratto rimasto completamente bloccato quasi tutto il giorno. A causare il blocco è stato un incidente stradale che ha coinvolto un’autocisterna, andata a fuoco, ma che per fortuna non ha emesso esalazioni pericolose per la salute pubblica. Impressionante la ’palla di fuoco’ che ha illuminato a giorno l’autostrada. L’incidente si è verificato a Pieve Fissiraga a un chilometro dal casello di Lodi, in direzione di Milano, dove un autoarticolato che trasportava medicinali scaduti si è ribaltato contro il new jersey. Il conducente, un uomo di 47 anni, è stato trasportato all’ospedale con ustioni non gravi. L’Autostrada del Sole è stata chiusa fino alle 19 in direzione Bologna nel tratto fra la tangenziale Est esterna e Lodi, mentre in direzione Milano fra l’innesto con la Teem e quello con l’A21 Torino-Brescia, all’altezza di Piacenza. I lavori di ripristino sono stati lunghi e difficoltosi e hanno richiesto un dispiegamento di mezzi imponenti (una quarantina fra Autostrade e pompieri).