Limbadi (Vibo Valentia), 9 aprile 2018 - Un uomo di 42 anni, Matteo Vinci, è morto nell'esplosione della sua auto a Limbadi, nel Vibonese. Gravemente ferito il padre 70enne, Francesco Vinci. In un primo momento si era pensato a un incidente, poiché la vettura su cui viaggiavano i due, una Ford Fiesta, era alimentata a metano. Ma dopo le analisi degli artificieri è stata confermata una seconda ipotesi, quella dell'auto-bomba. L'ordigno ad alto potenziale, forse attivato con un radiocomando, era collocato sotto la macchina. Una tecnica diffusa negli ambienti della 'ndrangheta. Matteo Vinci, ex rappresentante farmaceutico, era noto in zona per essersi candidato alle ultime elezioni comunali nella lista "Limbadi libera e democratica".

I soccorritori, avvisati dai passanti, hanno trovato l'auto sventrata in località Cervolaro: Matteo Vinci era senza vita, al posto del conducente, morto sul colpo. Il padre era invece a terra, ancora vivo. Ora è ricoverato in prognosi riservata a Palermo: le sue condizioni vengono definite gravi.

LA PISTA MAFIOSA - Sul caso indaga la procura della Repubblica di Vibo Valentia e la procura Antimafia di Catanzaro. Limbadi è infatti uno dei centri a più alta densità malavitosa della provincia di Vibo Valentia e dell'intera Calabria, regno incontrastato della famiglia Mancuso. Al momento non c'è prova di un coinvolgimento della criminalità organizzata nella vicenda. In passato però padre e figlio sarebbero rimasti coinvolti in una rissa con i vicini di casa, legati al clan da legami di parentela. Non si esclude poi che l'obiettivo dell'attentato fosse Francesco Vinci, già vittima di un agguato.

Guido Longo, prefetto di Vibo Valentia, ha convocato d'urgenza il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica per fare il punto sulle indagini.