Umbertide (Perugia), 31 ottobre 2018 - Quando incontri Tiziana Furiosi, prima vedi una splendida bionda dal sorriso che ti stende, e poi dopo realizzi che sta su una carrozzella. Ma di quelle ruote te ne dimentichi subito tanta è la grazia, la simpatia, la forza, il fascino che questa bellissima donna emana. Ed è sempre stata questa la sua cifra distintiva, quella che l’ha accompagnata in tutte le sue battaglie da quando a 40 anni, in seguito ad un intervento chirurgico sbagliato, è rimasta paralizzata. Costretta a non camminare mai più da sola.

"Sono una combattente – racconta di sé – lo sono sempre stata. La carrozzina è parte di me e nulla toglie al mio essere donna. Anzi per certi aspetti, malgrado le difficoltà, lo esalta". E proprio per questa sua forza che Tiziana è stata scelta come prototipo di paziente per testare un rivoluzionario macchinario che la sta rimettendo sulle sue gambe. Si tratta dell’esoscheletro Indigo, un ausilio robotico che permette alle persone paraplegiche di camminare da sole, dopo un periodo di training.



Tiziana, in carrozzina dal 2008 ed in questo periodo ospite dell’istituto di Umbertide, in provincia di Perugia, il Prosperius Tiberino (leader nella neuroriabilitazione robotica) tornerà insomma a casa sua in piedi. Camminando da sola. Un sogno che si avvera dopo tante fatiche. Lei infatti è la prima paziente italiana ad aver preso il "patentino" per l’ uso a domicilio del rivoluzionario esoscheletro. La giovane donna, originaria di Cagli, nelle Marche, è stata una dei primi pazienti a sperimentare inizialmente Ekso, uno dei robot adottato negli anni scorsi dalla Prosperius, ma più pesante ed usato soltanto con l’ aiuto dei fisioterapisti.

Com’è andata?

"Mi hanno messa in piedi e mi sono ritrovata all’ improvviso alla stessa altezza degli altri. Nessuno ci avrebbe scommesso: ho visto le stelle. Da quel giorno non mi sono più fermata. Mi è scattata la molla per cui volevo dimostrare a me stessa dove potevo arrivare".

Lontano, sulle sue gambe, con l’aiuto di un ‘robot’?

"Ho preso la patente, vado a fare spesa da sola. Faccio arrampicata, surf e parapendio. L’importante è non rassegnarsi mai".

E mentre risponde emerge tutta quella grinta che le ha fatto vincere la battaglia contro la disabilità. L’innovativo esoscheletro Indigo, pesa solo 13 kg ed è costruito in modo tale che il paziente non ne avverta il peso e possa indossare le sue scarpe e muoversi su terreni differenti, in salita e in discesa. Il dottor Paolo Milia responsabile dell’ area neurologica e robotica della Prosperius spiega che "per primi in Italia abbiamo cominciato a fare training per consentire ai pazienti che usano l’ esoscheletro a utilizzarlo anche a casa – rivela il medico – l’ obiettivo di questa tecnologia è proprio quello di riuscire a utilizzare la ‘macchina’ come fosse una carrozzina, nella vita di tutti i giorni". Serve il ‘patentino’, una grande forza interiore e la grinta di Tiziana.