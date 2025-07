Esondazione a Bardonecchia oggi, il Rio Frejus rompe gli argini in centro. Uomo muore travolto dalla piena

Torino, 30 giugno 2025 - Caldo record e temporali devastanti. Il rio Frejus è esondato in centro a Bardonecchia (Torino), dove è impossibile transitare, a quasi due anni di distanza dell'alluvione di agosto 2023. Un uomo di 70 anni è morto, travolto dal fango e dall'acqua, dopo che era sceso dal suo furgone. Alcuni testimoni lo avevano visto trasportato dalla furia della corrente e avevano lanciato l'allarme. Il suo corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco, che hanno anche evacuato dieci persone rimaste intrappolate in un palazzo. Recuperate anche quattro persone che si trovavano in difficoltà a bordo delle loro auto.

Bardonecchia, esonda il Rio Frejus

Allagamenti si sono registrati sull'autostrada A32 Torino Bardonecchia e l'uscita per la località turistica, piccola perla in una laterale della valle di Susa, è stata chiusa in entrambe le direzioni. Chiuso anche un tratto della strada provinciale 216 del Melezet a causa della presenza di acqua e fango sempre provenienti dal torrente Frejus. Sul posto sono in corso le operazioni per la rimozione del fango dalla carreggiata, eseguite dai cantonieri del Circolo di Susa della Direzione Viabilità 2 della Città metropolitana di Torino e da una ditta incaricata. Il piano di allerta comunale che prevede monitoraggi del rio nel tratto che attraversa l'abitato è immediatamente scattato: abitanti e villeggianti sono stati invitati a non uscire da casa e a tenersi lontano dalle sponde del fiume.

E, a un anno di distanza dall’alluvione che l’ha colpita, oggi è stata isolata dalle frane anche Cogne. Sulla località della Valle d’Aosta, in queste ore, pesa un'allerta idrogeologica gialla per nuovi possibili dissesti.