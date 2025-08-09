Oggi è il grande esodo, ma le spiagge restano vuote. Il caro-ombrellone spaventa i turisti

Roma, 9 agosto 2025 – In vista dell’esodo di agosto, si conferma “un’estate al ribasso” per il turismo italiano. Oggi si metteranno in viaggio 13 milioni di auto. Sarà una giornata da bollino nero su strade e autostrade. “Non è tragica la visione ma c’è un calo e per dirlo abbiamo aspettato il mese di agosto. Un mese che non ci ha mai deluso ma che quest’anno ci consegna una riduzione delle presenze turistiche. Per il ponte di Ferragosto sono attese 12 milioni e 400mila presenze, ben 2 milioni e mezzo in meno rispetto allo scorso anno: significa 2-3 punti percentuali in meno nelle occupazioni delle camere. Una flessione che riguarda soprattutto le presenze degli italiani”. A tracciare il quadro dell’estate italiana è il presidente di Assoturismo Confesercenti, Vittorio Messina.

Ombrelloni chiusi

Meno turisti sulle spiagge, numerosi ombrelloni chiusi durante la settimana e consumi ridotti al minimo. Stando a un primo bilancio effettuato dal Sindacato Italiano Balneari a luglio negli stabilimenti le presenze diminuiscono del 15% con punte del 25% in Calabria ed Emilia-Romagna. Segno positivo, invece, in Sardegna e Puglia. E Fiba Confesercenti segnala un calo tra il 25 e il 30% delle presenze tra giugno e luglio. Presenze concentrate, principalmente, nei fine settimana a riprova di una difficoltà economica delle famiglie italiane. Tanto che in Veneto, il consorzio arenili di Caorle ha lanciato una promozione attira-turisti: uno sconto dal 10 al 30% sugli ombrelloni se si includono nella prenotazione da 1 a 4 giorni infrasettimanali.

Strutture ricettive

A luglio – secondo i dati diffusi dal Ministero del Turismo – l’Italia registra un tasso di saturazione Ota (rapporto tra strutture ricettive vendute e disponibili sulle principali piattaforme di prenotazione online) pari al 43,2%, inferiore giugno che si è concluso con una saturazione del 47,9%. Va peggio per agosto: risulta prenotato il 32,2% degli alloggi presenti sulle piattaforme online.

Le tipologie di alloggio scelte

Secondo l’indagine Tecnè realizzata per Federalberghi la maggioranza degli italiani (28,8%) trascorrerà le vacanze a casa di parenti e amici mentre l’albergo è scelto dal 26,3%. Seguono la casa di proprietà in una località turistica (11,9%), i b&b (7,7%), campeggio (7%), casa in affitto (5,3%) e residence (4,9%).

Meno presenze nelle località turistiche

“Sulla flessione delle presenze – spiega Messina – incidono in primis le crisi internazionali e il caro vita. Gli italiani quest’anno viaggiano meno e quando viaggiano preferiscono fare un fine settimana veloce. Tutto ciò incide su una filiera del turismo che fino allo scorso anno aveva vissuto l’onda lunga dell’effetto del fermo Covid. Non ci sono più quei numeri”. A frenare l’estate è anche l’aspetto climatico. “In questa settimana di ferragosto non raggiungeremo l’overbooking, ma – sottolinea Messina – avremo numeri più importanti rispetto a tutta l’estate, proprio perché sta tornando il caldo”.

Colpa dei rincari?

Le vacanze 2025 – secondo i calcoli fatti dal Codacons su dati Istat – costano in media il 30% in più rispetto al pre-Covid (2019): +56,6% per i pacchetti vacanze; +40,6% per alberghi, motel e pensioni; +12,7% per villaggi vacanza e campeggi; +22,7% per b&b e case vacanza; +32,7% per gli stabilimenti balneari. “In un contesto in cui i costi sono in aumento in qualunque tipo di settore, i rincari sono fisiologici – commenta Messina –. Siamo, invece, contrari agli aumenti indiscriminati e alle speculazioni”.