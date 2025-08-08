Esodo estivo, bollino nero su strade e autostrade: quando sarà il picco di traffico

Roma, 8 agosto 2025 – Weekend bollente sotto il profilo del meteo e del traffico autostradale. Il secondo fine settimana di agosto, come da copione, segna il picco dell'esodo estivo con quasi 13 milioni di auto che, secondo le previsioni, si sposteranno sulla rete stradale e autostradale per raggiungere le località di villeggiatura. Il clou degli spostamenti è previsto per domani, sabato 9 agosto, con una mattinata da bollino nero, mentre è bollino rosso per oggi pomeriggio e per domenica. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale Anas nel fine settimana si attendono 12 milioni e 640mila spostamenti di autoveicoli. Le partenze, dai grandi centri urbani verso le località di villeggiatura, di mare al sud e di montagna al nord e verso i confini di Stato, si concentreranno soprattutto nella mattinata di domani. Mentre nel pomeriggio e nella serata di domenica si concentreranno i rientri verso le grandi città di chi ha scelto il weekend breve.

Il divieto di transito dei veicoli pesanti è in vigore oggi, dalle 16 alle 22, domani, dalle 8 alle 22 e domenica dalle 7 alle 22. Lungo la rete Anas è atteso traffico in costante aumento a seguito della chiusura della maggior parte delle attività del Paese in vista della settimana di Ferragosto. A partire da oggi Anas ha sospeso altri cantieri oltre quelli fermati “per ridurre al minimo i disagi legati all'aumento della mobilità estiva” fa sapere. A partire da oggi la strada statale 51 ‘Di Alemagna’ è riaperta all'altezza di San Vito di Cadore (Belluno) 24 ore su 24, quindi anche nelle ore notturne. Gli itinerari interessati dall'esodo saranno in direzione sud le principali direttrici verso le località di villeggiatura, in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica e lungo i valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia.

L'intensificazione della circolazione potrà riguardare i principali itinerari turistici: la A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’ che attraversa Campania, Basilicata e Calabria; le statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria; le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia; la statale 131 Carlo Felice in Sardegna; la statale 148 Pontina nel Lazio, arteria particolarmente trafficata che insieme alla statale 7 ‘Appia’ assicura i collegamenti tra Roma e le località turistiche del basso Lazio; l'Itinerario E45 (Ss675 e Ss3 bis) che interessa Umbria, Toscana, Emilia Romagna e collega il nord est con il centro Italia; le direttrici Ss1 Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria), Ss16 Adriatica (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto).

Al nord i raccordi autostradali RA13 ed RA14 in Friuli-Venezia Giulia verso i valichi di confine, la statale 36 del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia, la statale 45 di Val Trebbia in Liguria, la statale 26 della Valle D'Aosta e la statale 309 Romea tra Emilia-Romagna e Veneto e la statale 51 di Alemagna in Veneto.