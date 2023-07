Esodo estivo: cosa fare e cosa non dimenticare prima di affrontare un viaggio in auto

Roma, 21 luglio 2023 – Finalmente si parte per le vacanze estive. Su strade e autostrade è già scattata l’operazione ‘esodo’ che proseguirà fino a fine agosto. Un lungo periodo che sul calendario della Polizia Stradale è contrassegnato dal ‘bollino rosso’. Prima di affrontare un lungo tragitto in auto è bene avere una dotazione di base che può facilitare e rendere più piacevole il viaggio verso le località turistiche. Ecco a cosa stare attenti e i suggerimenti per viaggiare sereni.

Cosa non fare

Non superare i limiti di velocità (ricordiamo che in caso di pioggia in autostrada il limite scende da 130 Km/h a 110) è tra i primi consigli da seguire di ASAPS (Associazione Sostenitori e Amici Polizia Stradale), che sottolinea l’importanza del rispetto delle regole al volante e avverte: “l’estate 2023 si preannuncia ‘calda’ anche dal punto di vista dei controlli e dei pattugliamenti da parte della Polizia Stradale e delle altre forze di polizia”.

Un casello autostradale (ImagoE)

Check-up dell’auto

Prima di ogni lungo spostamento è fondamentale effettuare un accurato controllo dell’auto, importante verificare i livelli dei liquidi del motore, come olio e refrigerante, ma anche l’acqua per la pulizia dei tergicristalli. Freni, batteria, pneumatici e ammortizzatori devono essere in perfette condizioni, devono essere controllati anche fari, frecce e stop. Da non dimenticare una ruota di scorta in buone condizioni, se prevista, oltre ai triangoli e ai giubbotti riflettenti. Ogni auto dovrebbe avere un kit dedicato al cambio degli pneumatici.

Aria condizionata

Per viaggiare con il caldo l’aria condizionata è fondamentale per garantire un buon comfort e maggiore resistenza alla guida. Per questo prima di partire è necessario che il sistema di condizionamento funzioni perfettamente. La temperatura ideale è tra 20 e 23 gradi, l’eccessivo calore nell’abitacolo può abbassare l’attenzione del guidatore e causare malesseri ai passeggeri più piccoli. Attenzione all’aria condizionata accesa con la macchina in sosta, bisogna spegnerla per evitare la multa.

Assicurazione, bollo e patente

Da non tralasciare il controllo delle scadenze di assicurazione, bollo e patente. È importante essere in possesso di una partente valida per il veicolo che si deve condurre e di una assicurazione attiva. Se la polizza RC auto è comprensiva anche del soccorso stradale gratuito e della Kasco si viaggerà ancora più tranquilli. Sembra scontato, ma controllare la quantità di carburante in un lungo viaggio può fare la differenza, perché in alcune aree i distributori di benzina potrebbero essere molto meno diffusi rispetto ad altre località.

Dormire bene prima di partire

Non ultimo: riposarsi prima mettersi in auto. Dormire bene prima di affrontare lunghe ore sulla strada è essenziale per essere lucidi: grazie a un buon sonno i riflessi saranno sempre pronti. Non dimenticate infine di mangiare adeguatamente, evitando pasti pesanti e bevande alcoliche.

A che ora mettersi in strada?

Il mattino presto o la sera tardi, il clima è più fresco e non si corre il rischio di restare imbottigliato in lunghe code. Sono da evitare nei weekend le partenze tra le 9:00 e le 15:00, per chi può è meglio preferire i giorni infrasettimanali dal lunedì al giovedì. Una volta saliti in auto la prima cosa da fare è allacciare le cinture di sicurezza (anche quelle posteriori sono obbligatorie) e assicurarsi di avere una buona scorta d’acqua nel caso si debbano affrontare lunghe code. Idratarsi mentre si guida è importantissimo, soprattutto se fa caldo è necessario bere molti liquidi, facendo attenzione che non siano troppo freddi per evitare possibili congestioni.

Gps, Google Maps e situazione traffico

Un aiuto fondamentale per raggiungere le mete e luoghi di vacanza sono i navigatori GPS: tra questi ci sono quelli specifici con cartine già caricate, e gli smartphone che possono vantare app dedicate alla navigazione satellitare tra le quali: Google Maps e Waze live. Queste ultime informano anche sulla situazione del traffico e la presenza di autovelox. Ascoltare musica, ma anche tenersi aggiornato sulle condizioni del traffico o con le notizie dell’ultima ora può essere la scelta giusta per non annoiarsi troppo durante il viaggio. Meglio mantenere l’impianto audio a basso volume per non rischiare la multa. Da non sottovalutare audiolibri e podcast, l’offerta è ricchissima e può soddisfare i gusti di tutta la famiglia. Se si viaggia in compagnia, oltre a poter intrattenere una conversazione si può sfruttare la presenza di altri occupanti per alternarsi alla guida. Così il viaggio risulterà molto più sicuro e soprattutto meno stancante.

Come tenersi informati

Telefonini, radio e internet: è importante tenersi aggiornati tramite i canali disponibili per scoprire con sufficiente anticipo eventuali incidenti e disagi. Notizie sempre aggiornate sul traffico sono disponibili tramite i canali del C.C.I.S.S. (il numero 1518 è gratuito anche dal cellulare, è possibile anche consultare i siti www.cciss.it e mobile.cciss.it), le trasmissioni di Rai-Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo Rai. Per informarsi sullo stato del traffico sulla rete stradale di competenza Anas è possibile, inoltre, utilizzare l'applicazione ‘VAI’ o telefonare al numero unico 800.841.148.

Concedersi una sosta

Aver preparato dei panini prima della partenza e degli snack leggeri e sani (ottima la frutta) può rivelarsi un’ottima scelta, il consiglio è quello di mangiare poco e spesso, così da evitare di appesantirsi e rischiare di sentire sonnolenza e quindi aumentare il rischio di errori alla guida. Quando si pianifica il viaggio è bene tenere in considerazione che ogni due, tre ore è necessario fare una sosta e sgranchire le gambe. Lungo le principali arterie stradali italiane, ma anche europee, si trovano numerosi punti di ristoro dove potersi concedere uno spuntino o un pranzo veloce. La durata della sosta dipenderà dalla tabella di marcia stabilita per evitare di accumulare ritardi e perdere coincidenze.