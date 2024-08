Esodo delle vacanze . Traffico da bollino nero

Al via il primo esodo d’agosto con i villeggianti che dovranno fare i conti con un traffico molto intenso, il caldo estremo e l’annunciato maltempo al nord. Un fine settimana da bollino nero come avvertono Anas e Polizia Stradale, in particolare nella mattinata di oggi e bollino rosso nella giornata di domenica. Gli spostamenti in auto sono in netta crescita dai grandi centri urbani in tutta Italia verso le località di villeggiatura, di mare al sud e di montagna al nord, e lungo i valichi.