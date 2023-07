Esiste ancora il radical chic? Dal marziano all’armocromista Quando sparisce il Paese reale

di Viviana

Ponchia

Gli alieni vestono di lino blu stazzonato, scrivono con la stilografica alla maniera di ChatGPT e leggono Proust. Non scendono da un’astronave ma viaggiano in treno, incuriositi dalla razza umana. Basta una sola apparizione perché la tratta ferroviaria da Roma a Foggia non sia più la stessa. Basta una distrazione perché si trovino contro la legione terrestre che più di ogni altra sbarra il passo ai marziani sospetti, che portino il maglioncino di cachemire sopra le scaglie lucenti, parlino con la erre moscia o si affidino all’armocromista. Gianni Agnelli la metteva a modo suo: "Sono offeso dalla volgavità delle masse". Nessuno ci trovava niente da ridire. E non gli davano del radical chic perché non lo era, semplicemente parlava il padrone. Adesso, dinnanzi al reportage in cui il suo ex genero denuncia quello che molti pensano sulla gioventù maleducata e sciatta – e lo denuncia però con un tono fin troppo stupito –, montano le perplessità, il vespaio si agita.

C’è chi si indigna (ma dove pensa di essere atterrato?) chi si chiude in un silenzioso stupore e chi con meschinità rinfaccia la prosa da quinta elementare, che comunque a differenza della Recherche si fa leggere con meno affanno. Come sappiamo dai tempi di Linneo, a una specie sconosciuta va dato un nome. Per stare subito più tranquilli. E allora: Elkann è banalmente un esponente della “razza padrona“ scocciato dal marasma estivo di un vagone o – come insistono in tanti – una manifestazione del radicalismo chic?

Eugenio Scalfari scriveva così sull’Espresso nel 2012: "Non si dice più snob ma invece radical-chic. È di sinistra. Di una certa sinistra. Per guadagnarsi quella definizione deve stupire e spiazzare anzitutto la vera sinistra che, per antica definizione, si identifica con l’ideologia marxista". Messa così Elkann si sarebbe guadagnato il titolo perché per spiazzare ha spiazzato. Ma esce subito dalla categoria secondo la definizione che ne dava Roberto Gervaso, "il radical chic vuole un mondo migliore dove si troverebbe malissimo", perché da intellettuale in lino si troverebbe invece benissimo su un treno dove non vola una mosca e la celebrità viene apprezzata.

A inventare il neologismo “radical chic“ fu il giornalista americano Tom Wolfe, utilizzandolo per la prima volta in un articolo sul New York Magazine nel 1970: un resoconto del ricevimento organizzato dall’attrice Felicia Bernstein e dal direttore d’orchestra Leonard Bernstein nel lussuoso attico di Park Avenue per raccogliere fondi a sostegno del gruppo rivoluzionario delle Black Panthers, impegnato nella lotta per l’autodifesa e l’emancipazione degli afroamericani, in un clima di deliziosa contraddizione. Ancora non ci siamo.

Il termine sbarca in Italia due anni dopo con la Lettera a Camilla scritta da Indro Montanelli alla Cederna, accusata di essere una signorina di buona famiglia invaghita di classi sociali alle quali non appartiene (aveva pubblicato un’inchiesta sulla morte dell’anarchico Giuseppe Pinelli). Chi è oggi il classico radical chic? Se l’uso più convincente del termine resta quello destinato a Fausto Bertinotti, coi pullover di cachemire e posizioni di estrema sinistra, molti l’hanno ritirato fuori recentemente per sottolineare nella segretaria Pd Elly Schlein la distanza che c’è tra il concedere un’intervista a un magazine di cose di lusso come Vogue, in cui sottolineare l’importanza per lei dei consigli di un’esperta di armocromia, e la base degli elettori. Dice il giornalista francese Serge Raffy: "Ci rassomiglia terribilmente, il radical chic. E ha un vantaggio: non piange, si adatta. Non si aspetta nulla dal Sol dell’avvenire, si accontenta del sole del pomeriggio. È un furbone. Come la nostra epoca".