Piacenza, 30 marzo 2020 - Una festa di compleanno, in tutta sicurezza, in barba al Coronavirus. L'Esercito italiano a Piacenza, non solo ha allestito a tempo di record (appena 72 ore), in piena emergenza, un ospedale da campo militare attrezzato con 40 posti letto, di cui 3 di terapia subintensiva, ma trova anche il tempo di riportare un po' di normalità tra i pazienti in cura, e così via ai festeggiamenti per Bruno, che compiva gli anni lontano dalla famiglia. E così ecco su Facebook il video della festa per Bruno, naturalmente con tutte le protezioni che purtroppo non si può fare a meno di indossare, dal titolo:

Servire l'Italia è un nostro dovere...lo facciamo con il cuore!

Nell'ospedale da campo militare, allestito nell'ex-arsenale militare della città, sono al lavoro 40 tra medici e infermieri militari. La struttura serve da pre-triage per l'ospedale di Piacenza, in modo da far fronte alle emergenze che continuano ad arrivare. Ma non per questo gli uomini e le donne dell'Esercito italiano dimenticano quanto possa essere di aiuto ai pazienti anche il rapporto umano, in una situazione decisamente pericolosa e stressante psicologicamente.

FOCUS Il link per il download della app AutoCert19 per chi possiede un dispositivo mobile Apple: https://onelink.to/autocert19