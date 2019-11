Torino, 25 novembre 2019 - Si sono concluse le operazioni di recupero dei due escursionisti bloccati dalla giornata di ieri, a causa della neve, presso il Bivacco Rattazzo intorno a quota 2.200 metri nel comune di Sauze di Cesana. Raggiunti dai soccorritori con sci e pelli di foca, sono stati dotati di racchette da neve e riaccompagnati a valle illesi, anche se stanchi e infreddoliti.

Le operazioni di soccorso - per le quali è stata impiegata una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese in collaborazione con guardia di finanza, vigili del fuoco e carabinieri - sono riprese stamattina. Nel corso di tutta la giornata di ieri le condizioni meteorologiche hanno reso impossibile l'intervento dei soccorritori, soprattutto a causa dell'elevato grado di pericolo valanghe. Le ridotte condizioni di visibilità, inoltre, non hanno consentito l'avvicinamento dell'elicottero.