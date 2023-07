Errori da intelligence Londra sbaglia indirizzo La mail top secret inviata agli amici di Putin

di Roberto

Giardina

I servizi segreti sono a prova di errore solo nei romanzi, ma anche James Bond e i suoi colleghi non sono sempre perfetti. Nella realtà, gli errori, a volte drammatici, sono frequenti. Le spie sono come noi. Chi non ha mai sbagliato al computer, o al cellulare, nell’inviare una mail o un messaggino? Basta una lettera e le parole d’amore invece che all’amante vengono inviate alla moglie, o al marito. Il Guardian rivela uno sbaglio compiuto dal Ministero della Difesa britannico: ha inviato migliaia di documenti top secret al Mali, Paese africano fedele a Putin, invece che al Pentagono negli Stati Uniti: un funzionario distratto, o stanco, invece di battere "mil", nell´indirizzo online del pentagono, ha scritto "Ml", che corrisponde al Mali.

Nel Paese nel cuore dell’Africa sono in azione i mercenari del gruppo Wagner, e Putin ha appena promesso al Mali di fornire grano gratis dopo aver bloccato le esportazioni dei cereali dall’Ucraina. Dal Pentagono si cerca di sdrammatizzare, l’errore degli alleati non è stato molto grave: i documenti non conterrebbero particolari in grado di compromettere la sicurezza. Allora perché erano così importanti da averli richiesti a Londra? E gli americani confessano di aver compiuto lo stesso errore agli inizi di luglio, inviando al Mali un dossier segreto. Anche in questo caso, non sono stati rivelati particolari importanti, si sostiene. Ad ogni modo, pare che tra i contenuti della mail incriminata ci fossero anche i nomi dei ricercatori britannici e americani che lavorano ai missili ipersonici.

Ma errori sono sempre stati compiuti. Gli storici ritengono che la battaglia di Montecassino, la più sanguinosa della campagna in Italia, durata dal 17 febbraio al 18 maggio del ’44, fu inutile, ci si ostinò a bombardare il monastero, ma strategicamente la conquista non serviva, e si poteva continuare l’avanzata lasciando indietro la roccaforte tedesca. La battaglia provocò circa 15mila caduti tra gli alleati. Morti che potevano essere evitati? Sembra che tutto fu provocato da un errore di traduzione. I servizi alleati avevano intercettato e decifrato un messagio radio in codice dei tedeschi, ma invece di "Abteilung", reparto, capirono "Abtei", abbazia, e si convinsero che i nazisti avessero concentrato le truppe sulla rocca. Naturalmente mancano le prove, ma non ci sono mai nelle storie di spionaggio.

Nel 1985, l’Fbi incaricò l’agente Robert Hanssen di scoprire la talpa che forniva documenti al Kgb. Ma il traditore era lo stesso Hanssen, da 20 anni arruolato dai sovietici. Confessò evitando la pena di morte, e fu condannato a 15 ergastoli. Una storia romanzesca, che sembra copiata dal film A dandy in aspic, un dandy in gelatina (1968), da noi tradotto in Sull´orlo della paura. Il protagonista, interpretato da Laurence Harvey, da anni vive a Londra, diventato un perfetto inglese lavora per il servizio segreto. Il capo gli ordina di scovare la talpa, cioè se stesso. Ma alla fine muore a Berlino, nei film di spie si evita il lieto fine.

Sbagliò anche Markus Wolf, il leggendario capo del controspionaggio della Germania Est. Credeva al fattore umano, e teneva i contatti con le sue spie all’ovest. Mandò gli auguri di compleanno "al compagno G." a Bonn, ma non sapeva che il suo codice segreto era stato decifrato. I servizi tedeschi insieme con la Cia indagarono su chi fosse nato quel primo febbraio e lavorasse in un posto strategico, e scoprirono Günter Guillaume. Vent’anni prima era fuggito dalla Ddr per ordine di Wolf, ed era diventato uno stretto collaboratore e amico del Cancelliere Willy Brandt, che fu costretto a dimettersi. Chissà se l’agente distratto di Londra è stato licenziato.