Roma, 27 gennaio 2019 - La strage dell’eroina gialla continua. L’ultima giovane vittima è Arianna Macrì, cameriera 26enne italiana di origini argentine, stroncata dalla voglia di provare la sua prima dose. Nella camera chiusa a chiave a Vittorio Veneto, in provincia di Treviso, si sono spenti i suoi sogni, giovedì pomeriggio, mentre il fidanzato cercava di entrare sfondando inutilmente la porta. La siringa era ancora nel braccio, accanto alcuni grammi di eroina. Arianna Sigrid Macrì è stata uccisa dalla droga senza essere una tossicodipendente: non era segnalata come abituale consumatrice di droga, non aveva segni evidenti sulle braccia e sul resto del corpo.

Nessuno in famiglia sapeva che la 26enne, impiegata come ‘stagionale’ in Germania, era entrata nel tunnel della droga. «Non rispondeva alle telefonate, così sono corso a casa. Non sapevo che si drogasse», ha raccontato il fidanzato ai carabinieri. E sono stati loro, attraverso il narcotest effettuato nella casa, a stabilire che la dose che ha stroncato la vita di Arianna era di eroina. Il verdetto del medico legale: morte arrivata a causa di arresto cardiocircolatorio per sospetta overdose. Il pm di Treviso, Davide Romanelli, ha disposto l’autopsia: solo così si avrà la certezza che il suo fisico è stato spezzato dall’assassina ‘gialla’.



Arianna – l’ultima di 4 sorelle, arrivata in Italia da piccola coi genitori che poi si sono separati – segue la tragica fine di Alice, la 16enne morta lo scorso ottobre dopo essersi iniettata una dose letale di eroina gialla nei bagni della stazione ferroviaria di Udine. E quella di altre decine di giovani: oltre 23, secondo gli inquirenti di Mestre, Marghera e Comuni limitrofi, uccisi nell’ultimo anno dall’eroina spacciata da un’organizzazione di nigeriani, colpita dalla procura di Venezia con 41 arresti nei mesi scorsi. Ma le vittime si contano in tutta Italia. Dall’Afganistan, dove si produce il 90% dell’eroina che gira in Europa e Asia, a Mestre attraverso la rotta africana: ecco il percorso che compie la droga killer dei giovani italiani.

Negli anni ’80 e ’90 il mercato del ricco Nord-Est era in mano al boss Felice Maniero, in grado di gestire le piazze venete smerciando eroina e coca con camorra, ‘ndrangheta e mafia turca. La Mala del Brenta è stata spezzata e ora il business è in mano a nigeriani, albanesi e tunisini. Un dato impressionante – si legge su FQMillenniuM – è il numero di stagnole trovate dalla nettezza urbana nei parchi di Venezia e usate per bruciare e sniffare eroina: 5mila nel 2014, 15mila nle 2015.



L’emergenza veneta ha innescato l’allarme in tutta Italia, dove i tossici sono 400mila (l’8% è minorenne). Il giro d’affari ultra milionario non cresce solo per strada, ma anche on line dove i giovani acquistano per aggirare i controlli. Sono state 36 le vittime under 30 da eroina nell’ultimo anno (+25% sul 2017). In tutto il 2018 si sono contati 160 morti – dati in tempo reale dal portale www.geoverdose.it –, mentre nei 365 giorni precedenti le vittime in Italia erano state 147 (252 rispetto a 197, considerando tutte le sostanze, compreso l’alcol): una crescita quasi del 10%.