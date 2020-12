Roma, 29 dicembre 2020 - Sono gli eroi dell'Italia di tutti i giorni. Trentasei italiani che nel 2020 si sono distinti per il loro impegno a favore degli altri. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito dunque trentasei onorificenze al Merito della Repubblica Italiana a cittadine e cittadini che si sono distinti in particolare per atti di eroismo, per l'impegno nella solidarietà, nel volontariato, per l'attività in favore dell'inclusione sociale, nella cooperazione internazionale, nella promozione della cultura, della legalità e del diritto alla salute. Il capo dello Stato ha individuato, tra i tanti esempi

presenti nella società civile e nelle istituzioni, alcuni casi significativi di impegno civile, di dedizione al bene comune e di testimonianza dei valori repubblicani.

Sono 21 donne e 15 uomini, tra cui tre sacerdoti. Tra i premiati troviamo Chiara Amirante, fondatrice della Comunita' 'Nuovi orizzonti', impegnata nel recupero dei tossicodeipendenti. Domiziana Avanzini fondò nel 1979 a Trieste una delle prime associazioni di volontari ospedalieri in Italia, che tuttora presta assistenza ai degenti. Sempre nel campo della sanità, svolge la sua attività Nazzarena Barboni, che si occupa con l'associazione 'Raffaello Onlus' dei bambini ricoverati in Oncoematologia Pediatrica. Elisabetta Iannelli è Segretario generale della Federazione Italiana Associazioni di Volontariato in Oncologia. Mattia Villardita è il fondatore di 'Supereroiincorsia', un gruppo di giovani impegnati nel volontariato nei reparti pediatrici.

Questo l'elenco dei premiati.

Chiara Amirante, 54 anni (Roma);

Domiziana Avanzini, 48 anni (Trieste);

Nazzarena Barboni, 51 anni (Camerino -Mc);

Carolina Benetti, 89 anni (San Giovanni Lupatoto-Vr);

Rachid Berradi, 45 anni (Palermo);

Valentina Bonanno, 30 anni (Palermo);

Alma Broccoli, 92 anni (Dormelletto-No);

Laura Bruno, 91 anni (Crotone);

Angela Buanne, 54 anni (Napoli);

Ciro Corona, 40 anni (Napoli-Scampia);

Nicoletta Cosentino, 49 anni (Palermo);

Don Luigi D'Errico, 58 anni (Roma);

Aldo Andrea Di Cristofaro, 77 anni (Bagnaturo di Pratola-Aq);

Vittoria Ferdinandi, 34 anni (Perugia);

Anna Fiscale, 32 anni (Verona);

Danilo Galli, 40 anni (Roma);

Cinzia Grassi, 62 anni (Roma);

Elisabetta Iannelli, 52 anni (Roma);

Sara Longhi, 38 anni e Alfonso Marrazzo, 36 anni (Bologna);

Egidio Marchese, 52 anni (Aosta);

Don Tarcisio Moreschi, 73 anni e Fausta Pina 73 anni (Brescia);

Padre Salvatore Morittu, 74 anni (Sassari);

Enrico Parisi, 28 anni (Corigliano-Rossano- Cs);

Valeria Parrini, 65 anni (Piombino);

Immacolata (detta Titina) Petrosino, 73 anni e Ugo Martino, 73 anni (Isernia);

Michela Piccione, 35 anni (Sava-Ta);

Serena Piccolo, 18 anni (Pomigliano d'Arco-Na);

Enrico Pieri, 86 anni (Sant'Anna di Stazzema-Lu);

Christian Plotegher, 45 anni (Rovereto-Tn);

Fabiano Popia, 77 anni (Valsinni-Mt);

Giovannella Porzio, 24 anni (Torino);

Rachele Spolaor, 25 anni (Mestre-Ve);

Mattia Villardita, 27 anni (Savona).