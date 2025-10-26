Erika Conficconi uccisa da una Bmw lanciata in una folle gara, il padre: “Dopo 25 anni nulla è cambiato”

Lavezzola (Ravenna), 26 ottobre 2025 – Beatrice Bellucci uccisa come Erika Conficconi? Mentre per la ventenne di Roma quella delle gare clandestine è ancora un’ipotesi, per la 24enne di Lavezzola (Ravenna) è una verità storica e giudiziaria. “Non è cambiato niente”, è sgomento il padre Lino, 71 anni, pensionato metalmeccanico, che risponde di sabato pomeriggio dal centro sportivo Erika a Lavezzola (Ravenna). L’hanno intitolato così per ricordare sua figlia, innamorata dei bambini e degli animali. Il 5 maggio 2000, a Bologna, è stata travolta e uccisa da una Bmw lanciata a tutta velocità nelle gare clandestine alla rotonda Baroni, alle spalle del Pilastro. “Una bomba sulla folla”, titolarono i giornali. Quattordici persone rimasero ferite.

Lino Conficconi, 71 anni, di Lavezzola (Ravenna) è il padre di Erika, uccisa a 24 anni da una Bmw lanciata a folle velocità in una gara clandestina a Bologna

Oggi torna quell’ipotesi delle corse tra auto per la morte di Beatrice Bellucci a Roma, aveva 20 anni. Al momento è una pista da verificare.

“Non è cambiato niente da quando è morta mia figlia. Non sopporto più che debbano rimanere uccise delle persone, delle ragazzine. Ma sembra non ci sia niente da fare, loro continuano”.

A questo link dell’Istat i dati aggiornati sugli incidenti stradali

E c’è la distrazione al telefono, la spericolatezza nella guida, ci sono le challenge, le sfide amplificate via social.

“Quando un ragazzo fa quelle cose lì, vuol dimostrare che è bravo. Si fa fatica a toglierglielo dalla testa”.

Quella notte di venerdì 5 maggio Erika era andata a vedere le gare.

“Era appena arrivata con il suo fidanzato. Un ferito è rimasto in coma per mesi, lei invece è morta il giorno dopo, non c’è stato niente da fare”.

È mai ripassato da quella rotonda?

“Ci vado almeno due volte al mese”. La voce si spezza. “Perché lì è morta mia figlia. E quando devo scaricarmi dal nervoso, vado là per chiacchierare con lei. Le volevo un bene dell’anima”.

Come ha ricostruito quella notte?

“Ero fuori, mi è arrivata la telefonata di mia moglie, Erika ha avuto un incidente mi ha detto. Quella Bmw era stata rubata per fare le gare clandestine. Mia figlia era arrivata alla rotonda a mezzanotte meno un quarto. Dopo due minuti quella macchina l’ha travolta, ha caricato altre persone e le ha stese tutte a terra. Lei è stata trascinata via per cento metri, e scaricata sotto un pilone della rotonda”.

C’è un grande lavoro da fare sulla sicurezza stradale.

“All’inizio mi sono impegnato molto. Abbiamo donato gli organi di Erika, mi chiamavano al Sant’Orsola a parlare. Ma la gente ha sempre continuato a correre, anche qui in Emilia Romagna. Mi chiedo: cos’hanno in testa? Si esibiscono, come quando a Riccione facevano le gare e passavano con il semaforo rosso”.

Ma allora la soluzione qual è? Come si ferma questa strage?

Il tono ora è accalorato: “Bisogna spiegare cosa vuol dire avere un incidente, cosa vuol dire la morte di un ragazzo. Ma loro non ci pensano, non ci pensano se uno muore”.

“Nessuno spazzerà via il ricordo di te, ci manchi ogni giorno di più”, avete scritto a maggio per i 25 anni della morte di Erika.

“È tutto come allora, gli stessi sentimenti. La sera che ha avuto l’incidente ero via con il mio capo ma non stavo bene, ero inquieto. Ci eravamo parlati quella mattina, mi aveva detto, ’babbo, domani facciamo il lavoro’. Mi aveva chiesto una specie di balcone per mettere in mostra i suoi animali, a Lavezzola c’era una sagra. Aveva studiato da maestra e poi aveva aperto un negozio con il suo ragazzo. Era innamorata dei bambini e degli animali. Dopo quel saluto, non le ho più parlato. L’ho rivista all’ospedale, in coma”.

Ha mai incontrato l’uomo che ha ucciso sua figlia?

“No, ma al processo mi sono trovato vicino chi era con lui in auto, quel giorno. Allora mi sono avvicinato agli agenti e ho detto, toglietemelo da qui perché non so se riesco a stare fermo. Mi hanno chiesto, perché? Perché sono il papà di Erika, ho risposto”.