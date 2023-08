Ergastolo all'infermiera assassina di Londra: sette neonati uccisi, si indaga su altri 30 casi

di Deborah Bonetti

Lucy Letby, l’infermiera assassina colpevole di aver ucciso almeno 7 neonati e di averne messo in pericolo altri 6, è stata condannata all’ergastolo, senza possibilità di pena scontata. La 33enne serial killer di bimbi prematuri morirà in carcere dopo aver distrutto le vite di almeno 7 famiglie (ma si teme che abbia ucciso di più, forse addirittura una trentina di neonati). Il giudice ieri ha espresso il verdetto finale in diretta televisiva: la giovane nurse diventa così la quarta donna, nell’intera storia della Gran Bretagna, ad essere condannata alla massima pena. Lei però non c’era in aula. Non ha quindi potuto udire gli "impact statement" ovvero le dichiarazioni delle famiglie su come le sue azioni hanno distrutto le loro vite. Il giudice ha commentato sulla totale assenza di rimorso da parte della Letby e sulla sua furia interiore, che si è scagliata "con malevolenza e crudeltà su bimbi che avevano al massimo uno o due giorni di vita ed erano completamente vulnerabili". Ma la mostruosità delle sue azioni, che il giudice ha definito "estremamente crudeli, quasi sadistiche", rimane inspiegata.

Passando al setaccio la vita della Letby, i suoi gatti, la sua casa con gli orsacchiotti sul letto, il suo volto angelico, la ’passione’ per il suo lavoro, si fa ancora fatica a processare quanto questa giovane donna sia stata invece un angelo della morte, che ha ucciso spietatamente 7 neonati e ha spezzato il cuore dell’intera nazione. Nel diario la confessione: "Sono cattiva, sono stata io, odio la mia vita". Pare che la Letby avesse fatto il tutto per catturare il cuore di un medico sposato, di cui si era invaghita. Alcuni dicono avesse il complesso dell’eroe: voleva consolare le famiglie dopo aver loro inflitto il dolore più enorme. Ma il fatto che sia stata lasciata agire così a lungo (dal 2015 al 2016), nonostante le segnalazioni, rimanda alle responsabilità dell’ospedale. Ci potrebbero essere nuove cause legali.