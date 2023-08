Eredità di Pierre Cardin Faida tra i familiari Il giallo del testamento

PARIGI

Guerra aperta per l’eredità tra i familiari di Pierre Cardin, morto nel 2020 all’età di 98 anni senza lasciare figli. La battaglia multimilionaria imperversa da giorni in Francia dopo lo scoop della rivista Challenges, che ha rivelato le indagini avviate Oltralpe a seguito delle denunce presentate dalle pronipoti dello stilista. Le donne accusano Rodrigo Basilicati-Cardin, nipote e pupillo di Pierre e presidente della maison dal 2020, di voler frenare la vendita dello sterminato impero familiare, comprendente anche numerose proprietà immobiliari tra Parigi e il sud della Francia. Un patrimonio – stando a quanto ufficializzato da Jean-Louis Rivière, legale delle pronipoti – stimato tra i 750 e gli 800 milioni di euro. La procura di Parigi ha aperto un’inchiesta per circonvenzione di incapace, truffa e appropriazione indebita.

Al centro della lite il giallo sul testamento firmato da Cardin nel novembre 2016, in cui Basilicati viene designato unico erede. Documento che Basilicati stesso avrebbe rinvenuto nel 2022, nella residenza parigina dello zio, due anni dopo la sua scomparsa. Una scoperta – secondo il pungente commento di Rivière – "caduta a pennello", avvenuta proprio all’indomani di un’offerta di acquisto del gruppo Cardin su cui "l’insieme degli eredi, rappresentanti dell’85 per cento, era d’accordo" e che per il legale, rappresenterebbe addirittura un "tentativo di spoliazione dell’eredità".

Basilicati-Cardin ha sporto a sua volta denuncia per diffamazione, ricordando che lo zio "espresse da vivo la volontà che fosse il sottoscritto a succedergli e in dieci anni ha fatto un certo numero di atti conseguenti fino al testamento". Rodrigo ha assicurato che il suo "obiettivo è rilanciare il marchio, non venderlo, secondo quello che era il volere di mio zio", chiosando sulla vicenda giudiziaria che si è scatenata: "Mi ha permesso di conoscere chi sono davvero i miei familiari".

Loredana Del Ninno