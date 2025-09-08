Eredità Agnelli, sì della procura alla messa alla prova per John Elkann

Torino, 8 settembre 2025 - A conclusione delle indagini preliminari sull'eredità di Marella Caracciolo, vedova dell'avvocato Giovanni Agnelli, la procura di Torino ha espresso parere favorevole alla richiesta presentata da John Elkann di sospensione del procedimento con messa alla prova. Lo comunica una nota a firma del procuratore Giovanni Bombardieri. Il procedimento coinvolge, oltre a John Elkann, i suoi due fratelli, Lapo e Ginevra Elkann, il commercialista Gianluca Ferrero, il notaio svizzero Robert Urs Von Gruningen e il notaio Remo Morone.

La procura ha avanzato richiesta di archiviazione integrale per Lapo e Ginevra Elkann e per il notaio svizzero per i reati loro contestati e la richiesta di archiviazione parziale per dichiarazione infedele, limitatamente a due annualità per John Elkann e Gianluca Ferrero. Inoltre, ha espresso parere favorevole alla richiesta di applicazione, pena presentata dal commercialista Ferrero e ha notificato l'avviso di conclusione indagine al notaio Morone.

La richiesta dimostra "la gravità delle condotte illecite poste in essere anche a danno di Margherita Agnelli, con rilevanti ripercussioni sui procedimenti civili pendenti in Italia e in Svizzera", affermano i legali di Margherita Agnelli, secondo i quali "c'è una inequivocabile ammissione di responsabilità e acquiescenza rispetto ai fatti contestati, evidentemente nella consapevolezza di John Elkann e di Gianluca Ferrero dell'insussistenza dei presupposti per ottenere una sentenza assolutoria". "I giudici del procedimento civile di Torino, in particolare - sostiene l'avvocato Dario Trevisan - acquisiscono oggi un'ulteriore e inequivoca conferma non solo dell'esistenza del piano fraudolento ideato ed attuato ai danni di Margherita Agnelli sin da dopo la morte del padre, ma anche del fatto che Marella Caracciolo avesse la propria residenza effettiva in Italia e che la sua eredità debba essere regolata dalle leggi successorie, oltreché fiscali, italiane".

La richiesta di John Elkann di messa alla prova "non comporta, come del resto la definizione con il fisco, alcuna ammissione di responsabilità", ha chiarito l'avvocato Paolo Siniscalchi, legale dei fratelli Elkann, che spiega come le decisioni della procura di Torino ora aprano "la possibilità di concludere con celerità e definitivamente una vicenda dolorosa, evitando ulteriori conseguenze sul piano personale e familiare". Se la proposta di messa alla prova sarà accolta, "il procedimento a suo carico sarà sospeso e all'esito positivo della prova si concluderà con una sentenza di estinzione di tutti i reati per i quali John Elkann è attualmente indagato, risultato analogo a quello relativo alle posizioni dei suoi fratelli Ginevra e Lapo, per i quali è stata chiesta l'archiviazione".