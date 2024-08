"Erano pronti a colpire al concerto di Taylor Swift". Arrestati due jihadisti a Vienna

Gli organizzatori dei tre concerti della popstar americana Taylor Swift previsti a partire da oggi a Vienna hanno annunciato l’annullamento degli show sulla scia dell’allarme attentati terroristici che ha portato all’arresto di due persone, una delle quali affiliata all’Isis. È stato bloccato sul nascere un piano terroristico clamoroso: colpire ai concerti della più famosa cantante al mondo, Taylor Swift. La festa dei tre concerti avrebbe potuto trasformarsi in un orribile massacro. Le due persone fermate dalla polizia nel giro di poche ore avevano in mente di colpire proprio in una delle tre serate in cui è in programma lo show. Il primo arresto (un 19enne) è stato effettuato nella mattinata, in un piccolo centro ad un’ora di auto da Vienna, Ternitz. Il secondo sospetto è stato arrestato nel pomeriggio a Vienna e avrebbe 17 anni.