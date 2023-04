Era il San Giovanni della ’Passione di Cristo’ Addio all’attore Jivkov

L’attore bulgaro Christo Jivkov, noto per il ruolo dell’apostolo Giovanni nel film ’La passione di

Cristo’ di Mel Gibson, è morto in un ospedale di Los Angeles venerdì 31 marzo, dopo una lunga battaglia contro il cancro, all’età di 48 anni. La notizia diffusa sui social dagli amici è stata rilanciata dal sito internet Deadline. Jivkov, poco dopo essersi diplomato all’Accademia Bulgara di Cinema e Teatro, dove si era specializzato in regia cinematografica con un documentario su Cinecittà e il cinema italiano, venne scritturato per il ruolo del protagonista, il condottiero Giovanni delle Bande Nere, pseudonimo di Ludovico di Giovanni De’ Medici, nel film di Ermanno Olmi del 2001 ’Il mestiere delle armi’. La pellicola conquistò i David di Donatello 2002 con nove vittorie, tra cui quella per il miglior film. Presentato al Festival di Cannes, il film ha regalato all’attore bulgaro una carriera nel cinema e nella televisione italiana: ha interpretato San Giovanni accanto a Jim Caviezel e Monica Bellucci nel film di Gibson ’La passione di Cristo’.