Era già sotto processo Investe e ammazza l’amica della moglie "Voleva separarci"

Quasi esultante ha accolto la notizia della morte della donna. Obiettivo principale di Pietro Maurizio Nasca, fermato a Catania per avere investito volontariamente la moglie, rimasta ferita, e l’amica, deceduta nell’impatto, sarebbe stato – secondo fonti investigative – proprio quest’ultima, la 69enne Cettina De Bormida, a suo avviso "colpevole" della fine del matrimonio. Nei confronti del 52enne la pm di Catania Valentina Botti, con il coordinamento del procuratore aggiunto Marisa Scavo, ha emesso un fermo indiziato di delitto per omicidio e tentato omicidio. In questura l’uomo ha chiesto notizie della consorte, ha domandato se fosse morta.

Quando gli agenti gli hanno comunicato il decesso dell’amica della consorte, lui ha manifestato, spiegano gli inquirenti, tutta la sua felicità dicendo che meritava la fine che ha fatto perché si era messa di traverso nella relazione con la coniuge e l’aveva convinta a lasciarlo. Marito e moglie ieri mattina erano andati in clinica: all’uscita Anna Longo ha detto al marito che la loro relazione era finita e che non sarebbe tornata a casa. Nasca ha così investito due volte la moglie e l’amica Cetty De Bormida, originaria di Centuripe (Enna), con l’auto. L’uomo era a processo per violenze ai danni della coniuge che lo aveva denunciato anche per reati contro il patrimonio. Nel 2018 era stato sottoposto all’ammonizione del questore, successivamente la donna si era riavvicinata al marito. Anna Longo, 56 anni, è ricoverata e non sarebbe in pericolo di vita. L’uomo, messo alle strette, ha confessato. Inizialmente sembrava un tragico incidente stradale, ma ben presto è emersa la verità. Il 52enne, dopo avere investito le donne nella zona industriale di Catania, ha chiamato la polizia che non ha mai creduto all’ipotesi del semplice incidente; è stato trovato nel luogo dell’impatto dove si è consegnato senza resistere per poi confessare.

m. p.