Era fuggito con la madre dalla guerra in Ucraina. A 6 anni muore investito sulle strisce pedonali

Una sorte tragica ha inseguito Vlady (foto), un bimbo di 6 anni che dopo essere fuggito un mese fa con la mamma dall’Ucraina sotto le bombe ha trovato la morte su una strada del Veneziano, investito due giorni fa sulle strisce pedonali. Ricoverato in condizioni disperate, mercoledì sera, nella rianimazione della Pediatria di Padova, il piccolo non ce l’ha fatta. È deceduto giovedì sera. I medici hanno cercato in tutti i modi di salvarlo; quando era chiaro che non ci fosse più niente da fare, hanno chiesto alla mamma e al papà di Vlady se avrebbero acconsentito all’espianto degli organi.

La risposta è stata un sì, ultimo gesto di solidarietà umana di questa famiglia di Odessa, che solo un mese fa era riuscita ad arrivare in Italia. Aveva trovato rifugio, con altri nuclei di ucraini, nella parrocchia di Murelle, a Villanova di Camposampiero (Padova). Per l’incidente, avvenuto a Santa Maria di Sala (Venezia), verrà indagato il 25enne alla guida della Fiat Panda che ha centrato in pieno il bambino davanti alla mamma rimasta incolume.