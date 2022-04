Epatite bambini, ipotesi variante adenovirus e il possibile ruolo delle restrizioni Covid

Roma, 23 aprile 2022 - In Italia sono 2 i casi confermati di epatite acuta pediatrica di origine sconosciuta. Lo scrive il direttore generale Prevenzione sanitaria Giovanni Rezza in una circolare del Ministero della Salute. Rezza fa sapere che al Ministero sono giunte 11 segnalazioni di epatite 'misteriosa' nei bambini, "che fanno riferimento a pazienti individuati in diverse regioni italiane (Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Sicilia, Toscana e Veneto)". Tra queste ci sono due "casi confermati", altri 2 sono definiti come possibili (l'età dei pazienti è superiore a 10 anni): in uno di questi il bambino è stato sottoposto a trapianto di fegato. Altri 4 sono definiti "casi sospetti" (gli esami sono al momento in corso o non definiti), per altri due sono in corso valutazioni per possibili ulteriori cause eziologiche. C'è poi un 11esimo paziente che non rientra nella definizione di caso perché è stato ricoverato prima del gennaio 2022. Diverse Regioni - Campania, Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Calabria, Puglia - hanno comunicato di non avere al momento casi da segnalare. In due casi sospetti è stata riportata una positività per adenovirus o per Sars-Cov2 (il coronavirus responsabile del Covid) ma "il ruolo giocato dagli adenovirus nella eziologia di queste forme di epatite acuta, ipotizzato da ricercatori UK, non è però confermato in via definitiva". Nelle circolare si legge anche che "non è stato identificato alcun legame con il vaccino anti COVID-19 e un questionario somministrato ai casi, su alimenti e abitudini personali, non ha identificato alcuna esposizione comune". L'eziologia, ovvero la causa dell'epatite, resta ancora tutta da capire. Per chiarire il quadro epidemiologico, il ministero della Salute sollecita la segnalazione di ogni eventuale caso di epatite acuta che risponda alla definizione di caso attualmente adottata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms). "Si raccomanda, in questa fase, volendo privilegiare sensibilità rispetto a specificità, di valutare ed eventualmente segnalare anche i ...