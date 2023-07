Enterovirus E 11 nei neonati, allarme Oms anche per l’Italia

Milano, 8 luglio 2023 - Casi di enterovirus anche tra i neonati italiani, dopo Gb e Francia, avverte l’Oms, che lancia un allarme anche per il nostro Paese. Il 31 maggio scorso i medici transalpini avevano registrato un aumento dei casi di sepsi grave fra i neonati, associata a un enterovirus (Echovirus-11, E-11). Le autorità sanitarie francesi avevano registrato 9 sepsi con compromissione epatica e insufficienza multiorgano, con la conseguenza di 7 morti, tra luglio 2022 e aprile 2023 in 4 ospedali di tre regioni diverse.

Un allarme che aveva messo in guardia anche altri Paesi sul E-11. E anche l'Italia oggi è entrata nei timori dell'Om: l'ultimo report, riferito fino al 26 giugno, rileva "7 casi di infezione neonatale da E-11 sono stati confermati in Italia tra aprile e giugno 2023". Di questi tre sono stati ricoverati in Terapia intensiva neonatale: uno solo ancora sotto osservazione, un altro sta mostrando miglioramenti, e un terzo invece è stato dimesso. Infine altri due piccoli risultati positivi allo screening non hanno presentato sintomi significativi.

Il problema di casi di E-11 tra i neonati sta riguardando diversi Paesi europei, come Gb, Croazia, Spagna e Svezia. La Oms ha concluso: "Sulla base delle informazioni limitate disponibili, l'Oms valuta che il rischio di salute pubblica per la popolazione generale sia basso. Continuiamo a incoraggiare i Paesi a monitorare e riferire sui casi. Le strutture sanitarie che si prendono cura dei neonati dovrebbero familiarizzare con i segni e i sintomi dell'echovirus e mantenere la vigilanza per potenziali infezioni ed epidemie associate all'assistenza sanitaria".