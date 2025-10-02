Enrico Varriale licenziato dalla Rai per “giusta causa” dopo la condanna per lesioni e stalking

Roma – ''In data odierna è stato risolto il rapporto di lavoro tra Rai e Enrico Varriale''. Lo comunica una nota di Viale Mazzini. ''L'ex giornalista di Rai Sport è stato licenziato per "giusta causa" in seguito ai due procedimenti penali, di cui uno già arrivato a sentenza di primo grado: Varriale è stato condannato a 10 mesi per “lesioni e stalking''.

Enrico Varriale, ex vicedirettore di Rai Sport, era già stato sospeso dalla tv pubblica nel 2022 dopo le accuse per atti persecutori nei confronti di una donna con cui aveva una relazione.

Enrico Varriale

La condanna a 10 mesi

Nel giugno scorso Varriale è stato condannato a 10 mesi, pena sospesa, per atti persecutori, il cosiddetto stalking, e lesioni aggravate nei confronti della ex compagna. Così ha deciso in primo grado il tribunale di Roma nei confronti del giornalista televisivo ed ex vice direttore di Rai Sport. Il pubblico ministero aveva chiesto due anni. Il giudice monocratico ha disposto per Varriale anche il risarcimento dei danni alla presunta vittima, e, una volta che la sentenza diventerà definitiva, anche un percorso che prevede la partecipazione – con la frequenza di due volte alla settimana – a un percorso di recupero presso enti o associazioni rivolti a ‘uomini maltrattanti’.

Quali sono le accuse

Secondo le accuse, il giornalista si sarebbe reso protagonista di pedinamenti, minacce, anche lavorative, aggressioni fisiche e insulti nei confronti della donna. I fatti contestati risalgono all’agosto del 2021 e Varriale ha sempre negato gli episodi di violenza. "La giustizia continua a stupirmi – aveva già commentato il legale di Varriale, l’avvocato Fabio Lattanzi –. Non avrei mai creduto che si potesse condannare per stalking una persona la cui unica colpa è avere mandato decine di messaggi alla ex compagna, al fine di incontrarla per chiarire e chiederle scusa. Leggerò le motivazioni e sicuramente proporrò appello".

La parte civile

Opposta la posizione di ‘Differenza Donna’, associazione che ha assistito la parte civile, vale a dire l’ex compagna di Varriale: "Esprimo soddisfazione per la sentenza – ha affermato l’avvocata dell’associazione, Maria Teresa Manente –. È il risultato di un lungo processo in cui la persona offesa ha trovato la forza di raccontare in aula, con lucidità e coerenza, il suo vissuto. Le sue dichiarazioni sono state confermate da prove documentali, testimoni e accertamenti tecnici". "Il Tribunale – ha proseguito Manente – ha riconosciuto come l’imputato abbia reiteratamente violato il diritto della donna alla libertà e alla sicurezza, ignorando i suoi no, la sua paura, la sua volontà di chiudere la relazione e di non avere più con lui alcun rapporto. La nostra assistita ha dovuto cambiare le proprie abitudini di vita, si è rivolta a un centro antiviolenza per ricevere supporto psicologico, ha vissuto nel terrore quotidiano di essere seguita, aggredita, annientata". La presidente di Differenza Donna Elisa Ercoli ha affermato: "Continueremo a lottare, in ogni tribunale e in ogni spazio pubblico, perché ogni donna sia libera di dire no e di essere creduta".

Il secondo procedimento aperto

L’ex vicedirettore di Rai Sport è attualmente sotto processo a Roma anche per un altro episodio denunciato da un’altra donna che ha avuto una relazione con lui, sempre con le accuse di lesioni e stalking.

Chi è Enrico Varriale da Biscardi a 90° minuto

Napoletano, classe 1960, giornalista professionista dal 1985, Varriale approda alla sede Rai del capoluogo campano nel 1986 collaborando con il Tg regionale. Poi nel 1989 il passaggio alla redazione Rai di Roma e nella redazione sportiva diretta da Aldo Biscardi, che lo promuove inviato di punta al “Processo del Lunedì”. Dagli anni novanta è inviato speciale al seguito della Nazionale italiana di calcio. Dal 1994 passa all’attuale Rai Sport e conduce o partecipa a programmi come 90º minuto, la Domenica Sportiva e Stadio Sprint. Nel 2019 la nomina a vice direttore di Rai Sport. Poi le accuse, i processi, la sospensione. E infine il licenziamento.

Articolo in aggiornamento...