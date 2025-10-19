Enrico Mentana: "Il pubblico è Pro Pal. Nonostante il 7 ottobre"

"Il 7 ottobre, il riflesso di tutti noi che facciamo informazione è stato raccontare un truce, terrificante, orrendo attacco compiuto dai terroristi contro i kibbutz e il Nova Festival dello Stato democratico di Israele. Quindi l’individuazione subito di una responsabilità da una parte. Con un racconto che nei giorni successivi restava attorno a questo fatto. Invece l’opinione pubblica, per conto suo, andava dalla parte dei palestinesi. L’informazione si è trovata spiazzata, soprattutto generazionalmente, ma non solo". Lo ha detto il direttore del tg di La 7 Enrico Mentana (nella foto) intervenendo ieri al panel ‘Verità in tempo reale’ nel corso del ‘Festival Luce!’. Con lui, sul palco, il direttore editoriale di SkyTg24, Giuseppe De Bellis, e il digital journalist freelance, Francesco Oggiano. "Poi – ha proseguito Mentana – abbiamo visto che la reazione di Israele era come in sintonia con l’opinione pubblica, come a confermarne il pregiudizio. Più Israele reagiva con durezza e ferocia spropositata, più chi si era schierato trovava confermata la sua opinione. Il giornalismo, che sta nel mezzo, si è trovato in fortissima difficoltà. Teniamo conto anche di altri fattori: gli ebrei non sono simpatici alla maggior parte, e sono pochissimi. Gli islamici sono tanti e spesso li troviamo nelle condizioni più difficili, in Occidente e non solo. La scelta di stare dalla parte del più debole è una prerogativa delle nuove generazioni. E questo è ciò che abbiamo visto al di là dei torti e delle ragioni, perché dal punto di vista della geopolitica, la questione è un’altra: nessuno Stato, democratico o no, può accettare un attentato terroristico che uccida migliaia di persone inermi. Poi l’unico agente esterno che ha modificato le cose è stato Trump che ha scelto di stare dalla parte degli Stati organizzati. La storia ci racconta che vince chi ha vinto. Dopo Hiroshima, gli Usa hanno vinto la guerra al prezzo di 100mila morti in un giorno. Trump è l’erede di quella politica di forza e potenza". "In quello scenario la guerra è una costante – ha proseguito De Bellis – e l’informazione resta totalmente condizionata, sia che l’accesso lo vieti Israele, sia che non lo permetta Hamas. Una nostra responsabilità ulteriore è proprio ribadire che non possiamo raccontare tutto quello che vorremmo". "Trump è il politico più instagrammabile del mondo – ha concluso Oggiano -. Il suo ingresso nel parlamento israeliano con la fanfara e le bandiere è la celebrazione del trumpismo che mirerà al premio Nobel il prossimo anno".