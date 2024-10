Emma Bonino è stata dimessa dalla terapia intensiva: come sta

Roma, 23 ottobre 2024 – Buone notizie per Emma Bonino: l’ex senatrice e ministra è stata dimessa ieri dalla terapia intensiva dell’ospedale Santo Spirito di Roma, per poi essere trasferita in un’altra struttura sanitaria. +Europa fa sapere in una nota che la sua leader sta proseguendo le cure ed è in progressivo miglioramento.

Bonino è stata ricoverata nel pomeriggio di giovedì 17 ottobre per delle serie difficoltà respiratorie. La notizia è stata data solo quasi ventiquattro ore dopo, con la rassicurazione che la politica stava rispondendo bene alle cure e che era già “in netto miglioramento”. In pochi minuti è arrivata una solidarietà multipartisan, con messaggi di affetto e auguri da parte di Elly Schlein, Carlo Calenda e Roberto Calderoli, con il quale ha condiviso la battaglia contro il tumore.

Emma Bonino aveva annunciato di essere affetta da microcitoma polmonare nel gennaio del 2015: “Mi aspettano sei mesi di chemioterapia”, aveva sottolineato. La battaglia è stata ancora più lunga: l’anno scorso, dopo otto anni, la leader radicale aveva annunciato di essere guarita dal tumore, che le aveva colpito il polmone sinistro.

Pur avendo mancato la rielezione in Senato nel 2022 e l’elezione alle Europee di giugno, e nonostante i 76 anni d’età, Emma Bonino rimane molto attiva in politica. Solo pochi giorni prima del ricovero si era infatti espressa sulla situazione in Medio Oriente, stigmatizzando le operazioni israeliane in Libano come “scriteriate”.