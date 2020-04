Roma, 25 aprile 2020 _ Mai un inverno così caldo da 58 anni. I cambiamenti climatici si vedono e si sentono anche in Emilia Romagna. A provarlo ci sono anche i dati dell'ARPAE, l'Agenzia regionale per l'ambiente dell'Emilia Romagna. L'anomalia termica rispetto alle medie è stata di sei gradi. Quindi veramente molto grande. "L’inverno 2020 in Emilia-Romagna _ dice l'agenzia _ è stato in media il più mite dal 1962, a pari merito con quello del 2007. L’anomalia termica media regionale rispetto al clima 1961-1990 per l’inverno appena concluso (1 dicembre 2019-29 febbraio 2020) è stata di 6,0 °C, pari a quella del 2007 e di poco superiore ai 5,8 °C del 2014. Nel complesso, gli inverni degli ultimi dieci anni (2011-2020) sono stati in media i più caldi rispetto a quelli dei cinque decenni precedenti. Infine la temperatura media invernale negli anni dal 1962 al 1990 era di 2,7 °C, contro i 4,1 °C degli ultimi dieci inverni (2011-2020), un cambiamento molto drastico".

"Se consideriamo la media regionale delle temperature massime giornaliere, pari a 10,3 °C _ osserva l'ARPAE _ l’inverno 2019-2020 rappresenta un record assoluto, superando di 0,5°C l’inverno 2007 (9,8 °C). Come riferimento si consideri che la media delle massime giornaliere invernali negli anni 1961-1990 era di circa 6 °C. Tutti e tre i mesi invernali di quest’anno hanno contribuito a questo record. Dicembre 2019 è stato il più caldo della serie (5,7 °C), seguito da dicembre 2014 (5,5 °C). Gennaio 2020 è stato tra i 5 o 6 più caldi dal 1961, ma soprattutto febbraio 2020, con una temperatura media di 7.7 °C, ha nettamente superato il secondo della serie, febbraio 2014 (7 °C). Notevole l’anomalia di febbraio 2020 rispetto alla media 1961-1990: 3,7 °C".

"Se in campo termico prevale la tendenza all’aumento dei valori _ prosegue l'Agenzia _ per le precipitazioni prevale in generale e soprattutto negli ultimi anni, la variabilità. L’inverno 2019-2020 ha avuto precipitazioni nettamente inferiori alle attese , circa 140 mm rispetto ad un valore medio (1961-2018) di circa 210 mm, anche se lievemente superiori al precedente inverno 2018-2019 (124 mm). Asciutti sono stati anche gli inverni 2016-2017 (119 mm), 2011-2012 (104 mm), fino ai record negativi degli inverni 1989-1990 con 60 mm e 1991-1992 con 72 mm. Inverni recenti molto piovosi (o nevosi) sono stati invece il 2013-2014 con 352 mm, 2008-2009 (330 mm) e 2009-2010 con 335 mm. Le anomalie termiche e pluviometriche osservate nella nostra regione sono la manifestazione locale di una anomalia climatica di notevole intensità osservata su tutta l’area Euro-Atlantica: nel corso dell’inverno appena trascorso il vortice polare artico ha assunto una intensità tra le più alte tra quelle osservate dal 1950. L’indice climatico che descrive come varia nel tempo l’intensità del vortice polare si chiama Oscillazione artica (pari alla differenza di pressione atmosferica tra l’Artico e le latitudini medio-basse). Nell´inverno appena trascorso il valore medio di questo indice è stato il secondo dal 1950, dopo l’inverno 1989, e a febbraio ha assunto il secondo valore mensile più alto osservato, dopo quello di gennaio 1993. Questa situazione barica ha generato una circolazione anomala con lo spostamento a nord del jet atlantico e della parte più consistente del gradiente termico nord-sud, con il conseguente confinamento delle perturbazioni di origine atlantica a nord delle Alpi, e comunque nelle regioni centro-settentrionali dell’Europa. Questa configurazione di larga scala ha causato anomalie pluviometriche positive di grande rilievo sull’Europa settentrionale e negative sul Mediterraneo, e anomalie termiche di notevole entità su gran parte della fascia latitudinale dell’emisfero Nord che va dai 50° N al Circolo polare artico, ad eccezione dell’Alaska e delle aree del Canada occidentale".

Anche a livello nazionale l'inverno 2019-2020 la temperatura è stato superiore alle medie, anche se l'aumento non è stato estremo come in Emilia Romagna. .

"L’inverno meteorologico. il trimestre gennaio-dicembre-febbraio, osserva l'Isac-CNR _: ha fatto registrare per l’Italia un’anomalia di +2.03°C rispetto alla media del trentennio di riferimento 1981-2010 (la scala temporale di riferimento è diversa rispetto a quella dell'ARPAE . NDR), secondo solo all’inverno 2006/2007 (anomalia di +2.13°C). Nello specifico il mese di dicembre ha fatto registrare un’anomalia di +1.91°C, il secondo più caldo dal 1800 ad oggi, e febbraio è risultato il più caldo da quando abbiamo a disposizione misure di temperatura, con un’anomalia di +2.76°C. Gennaio, invece, chiude “solamente” al nono posto con un’anomalia di 1.42°C".

"Accanto alle temperature insolitamente alte, l’inverno 2019/2020 _ prosegue il CNR _ è stato caratterizzato da precipitazioni pesantemente sotto media: infatti, dopo un mese di dicembre nella media, le precipitazioni di gennaio e febbraio sono state piuttosto scarse (-68% a gennaio e -80% a febbraio) tanto che la cumulata sul trimestre invernale è risultata di poco al di sopra della metà di quello che piove di solito, facendo segnare un deficit del 43% rispetto alla precipitazione invernale media del trentennio di riferimento 1981-2010, chiudendo come l’ottavo inverno più secco dal 1800 ad oggi. Il deficit risulta più contenuta al nord (-25%) grazie alle precipitazioni delle prime decadi di dicembre, mentre sale a -55% al sud dove l’inverno appena concluso risulta il più secco da quando abbiamo a disposizione le misure". .