L’Emilia di nuovo in ginocchio: raffiche di vento a 120 all’ora, case scoperchiate e decine di feriti

Bologna, 23 luglio 2023 – Strade invase da un tappeto di coppi rotti e rami spezzati. Sulle facciate dei palazzi, le ferite del bombardamento durato appena una manciata di minuti: solchi profondi nei cappotti e imposte trapanate dalle raffiche. A chi è andata peggio manca pure il tetto, ad altri l’energia elettrica in casa dopo il crollo dei tralicci di distribuzione. E ai più ’fortunati’ restano auto-groviera, pannelli fotovoltaici da buttare, coltivazioni prossime al raccolto devastate, danni incalcolabili alle proprie abitazioni, aziende, agli edifici pubblici. L’Emilia-Romagna è dilaniata, come dopo una guerra. Di nuovo.

L'Emilia di nuovo in ginocchio per il maltempo

Perché in questa infernale annata non è bastata l’alluvione di maggio in Romagna; il sigillo estivo lo ha messo ieri una grandinata spaventosa che ha colpito tutta l’Emilia e il Ravennate: chicchi grandi come pompelmi e raffiche di vento oltre i 120 chilometri orari. Un’ondata di maltempo anticipata nella notte da uno scenario simile nel Cremonese, tra case scoperchiate, cartelli e alberi abbattuti dal vento. La coda ha interessato ieri pomeriggio anche il resto della Riviera fino a Senigallia, nelle Marche, con un’alta marea improvvisa che ha ’mangiato’ le prime fila degli ombrelloni mentre in molti stabilimenti gli annunci della Publiphono invitavano i bagnanti a evacuare. E oggi si rischia il bis, con l’allerta meteo per possibili grandinate in tutto il nord, Milano in testa.

Ore 14. Se l’apocalisse avesse un colore, sarebbe quello del cielo che ieri pomeriggio ha spento il sole prima sul Parmense, poi sulla provincia reggiana lambendo l’area del maxi concerto di Harry Styles, su quella Modenese (Mirandola, Concordia, San Possidonio e San Felice) e sulla bassa Bolognese. Nel Ferrarese e nel Ravennate le situazioni peggiori, dove si contano pure dei feriti. Conselice, nel Ravennate, territorio che con l’alluvione di maggio aveva già pagato un tributo altissimo ieri è stato martoriato. Ma non è il solo: Alfonsine, Bagnacavallo, Fusignano hanno le stesse ferite.

A Ravenna città e frazioni (Savarna, Conventello, Grattacoppa e Sant’Alberto) è stato attivato un centro operativo comunale nel centro sociale ‘La Pioppa’. Vigili del fuoco in soccorso sono arrivati da tutta la Regione e, a Lavezzola, sono intervenuti anche per evacuare 50 passeggeri bloccati su un treno dagli alberi caduti sulla linea ferroviaria. Quattordici i feriti ufficiali a ieri sera, quattro con lesioni di media gravità. Due persone, infatti – uno era alla guida di un’auto –, sono state colpite da alberi ad Alfonsine, caduti per il vento e portati all’ospedale Bufalini di Cesena.

Difficile, se non drammatica, anche la situazione nell’Alto Ferrarese e alle porte del capoluogo di provincia, dove a ieri sera i feriti ufficiali erano quattro. Un imprenditore agricolo di Poggio Renatico di 50 anni è rimasto coinvolto nel crollo del suo fienile: era uscito per mettere al sicuro l’auto, proprio in quel caseggiato che ha poi in parte ceduto all’improvviso. È vivo per miracolo. Colpita anche un’ambulanza, di stanza a Cento, mentre effettuava un intervento a Galliera, al confine col territorio provinciale bolognese. Né l’equipaggio né la persona soccorsa sono rimasti feriti, ma il mezzo è stato gravemente danneggiato.

Centinaia le automobili distrutte dalla grandine: non si sono salvate nemmeno quelle coperte dagli appositi teloni. Incalcolabili poi gli effetti sulle alle coltivazioni: la Coldiretti regionale parla già di milioni di euro di danni tra raccolti persi, attrezzature crivellate e serre divelte.