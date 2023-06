Emergenza vera La politica trovi una soluzione

Corrado

Cattaneo

PPer Alfina D’Amato, la quarta vittima dell’anno a Milano di un mezzo pesante, la nona falciata sull’asfalto se si allarga lo sguardo a pedoni e utenti di monopattini, la bicicletta era il mezzo per muoversi a Milano. Non era un vezzo o un passatempo: era semplicemente il modo migliore per andare al lavoro, proprio come stava facendo ieri mattina, ma anche per svolgere le mille incombenze di madre o semplicemente per girare la città. Una scelta che le è stata fatale, e come a lei a una cifra impressionante di lombardi, la regione italiana con più incidenti che hanno coinvolto ciclisti: ben 33.385 dal 2014 al 2021. Se non è un’emergenza questa, cosa potrebbe esserlo? Eppure una soluzione, rapida, non è nell’agenda politica, a essere chiari in quella di nessuno: non si vede all’orizzonte la stessa determinazione che portò, per fare un esempio, pur dopo un iter tortuoso, all’approvazione dell’obbligo dei dispositivi antiabbandono nei soggiolini dei neonati. Eppure i numeri, chiari, sono lì a dirci che nelle grandi città qualcosa è cambiato e che per far convivere esigenze sempre più diverse non basta la pazienza: nel 2017 a Milano i ciclisti coinvolti negli incidenti furono 1.038 (il 12,1% del totale), nel 2018 scesero a 990, nel 2019 a 980, nel 2020 - l’anno del lockdown - 813. Poi il boom: 1.251 nel 2021 (il 16,8%), 1.467 nel 2022. La mobilità è cambiata, che piaccia o meno. Il codice della strada, invece, sul punto è immobile: sarebbe quindi un’occasione mancata imperdonabile se si perdesse l’opportunità – proprio in questi giorni in cui si sta discutendo di una sua revisione – di tentare di governare una rivoluzione che è già avvenuta sulle nostre strade. I sindaci, sulla prima linea del territorio, se ne sono accorti: Bologna accarezza la zona 30 in tutta la città, Milano convive con due Ztl che arrivano ai suoi confini e un numero di piste ciclabili mai viste prima. Forse ascoltarli gioverebbe, di certo a chi ha adottato, per scelta o necessità, una mobilità alternativa.