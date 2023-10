Emergenza umanitaria . Ora Biden è fiducioso: "Il valico di Rafah apre entro 48 ore"

Neppure il segretario generale dell’Onu, venuto di persona, è riuscito a far riaprire il valico di Rafah agli aiuti umanitari per Gaza. Ma il valico tra Egitto e la Striscia sarà probabilmente riaperto tra oggi e domani. Fiducioso si dice il presidente americano che considera l’apertura del corridoio umanitario il primo risultato della sua visita a Tel Aviv. "Ho l’impegno degli israeliani e del presidente egiziano – ha detto Joe Biden ieri sera – che il passo di Rafah verrà aperto. Penso che tra 24 e 48 ore entreranno venti camion". Anche secondo il primo ministro britannico Rishi Sunak la riapertura del valico "è imminente".

Ma è da vedere per quanto tempo rimarrà aperto. Hamas infatti vuole che la riapertura sia perenne e non occasionale, mentre Israele teme che con gli aiuti passino anche armi o che il soccorso sia semplicemente incamerato dai terroristi di Hamas. "È impossibile essere al valico di Rafah e non avere il cuore infranto – ha detto Antonio Guterres –. Dietro queste mura ci sono due milioni di persone senza acqua, cibo, medicine, da questa parte, invece, i camion nei quali c’è quello di cui hanno bisogno. Dobbiamo farli entrare, sono la differenza tra la vita e la morte per tante persone".

Del tema aiuti alla popolazione civile si parlerà oggi al vertice diplomatico convocato dal presidente egiziano, il dittatore al Sisi, che ha avrà la partecipazione di 31 Paesi. L’Europa sarà rappresentata ad alti livelli. Italia, Grecia, Spagna e Cipro manderanno capi di Stato o di governo (sono attesi Giorgia Meloni, che poi andrà a Tel Aviv, Pedro Sanchez, Kyriakos Mitsotakis e Nikos Christodoulides). Altri Paesi dell’Ue (rappresentata dal presidente del Consiglio Ue Charles Michel e dall’alto rappresentante Josep Borrell) invieranno i responsabili degli Esteri: tra loro la ministra tedesca Annalena Baerbock, quella francese Catherine Colonna. Parteciperanno anche il primo ministro inglese Rushi Sunak, il presidente del Sudafrica, Cyril Ramaphosa, il capo della diplomazia giapponese Yoko Kamikawa e Il vice ministro degli Affari Esteri russo, Mikhail Bogdanov.

Al vertice ci sarà anche il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres mentre sul fronte musulmano saranno presenti il presidente palestinese Abu Mazen, re Abdullah di Giordania, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman; l’emiro del Qatar, il re del Bahrein e il principe del Kuwait. Grandi assenti gli Stati Uniti, Israele e l’Iran. "Meloni in Egitto – filtra da palazzo Chigi – ribadirà l’impegno dell’Italia nel proteggere la popolazione civile, risolvere i problemi umanitari più urgenti e assicurare una veloce soluzione della crisi. Richiamando l’impegno di tutti iper evitare un’escalation che avrebbe contraccolpi planetari e tornando a lavorare, insieme, sul solco del progetto ‘due popoli e due stati".

Il summit dovrebbe concludersi con una dichiarazione alla quale si è continuato a lavorare tra enormi difficoltà per limare un linguaggio che sia accettabile da tutti. Una bozza che circolava in serata chiedeva "un avvio urgente delle discussioni per una soluzione complessiva del conflitto israelo-palestinese, basata sulla soluzione dei due Stati". Centrale sarà la questione dello sblocco degli aiuti umanitari, su cui continua un difficile negoziato che riguarda condizioni e restrizioni per evitare che arrivino nelle mani di Hamas. Molti sforzi saranno anche dedicati alla questione degli ostaggi.

Ma la consapevolezza di tutti è che si potranno sì aumentare gli aiuti che entrano a Gaza – obiettivo è almeno 50 camion al giorno dei 100 chiesti da Hamas– e liberare altri ostaggi, ma non fermare l’offensiva di Tel Aviv.

Alessandro Farruggia