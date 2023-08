Emergenza suicidi in carcere La visita di Nordio a Torino "Usiamo le caserme dismesse contro il sovraffollamento"

di Alessandro Farruggia

Tre suicidi in 24 ore, ben 16 tra giugno e il 12 di agosto, e 47 dall’inizio dell’anno. Il carcere diventato pura discarica sociale senza risorse e senza prospettive, uccide. E ieri se ne è avuta l’ennesima tragica conferma. Mentre il Guardasigilli, Carlo Nordio, stavo visitando il carcere torinese delle Molinette dove venerdì una donna nigeriana, Susan George, 43 anni, si è lasciata morire di fame e una italiana, Azzurra Campari, 28 anni, si è impiccata, nel carcere di Rossano, in Calabria, un uomo di 44 anni di Lamezia Terme si è ucciso. Nulla sembra fermare la mattanza dei senza speranza. E non lo faranno le promesse. Servono carceri diverse, condizioni di esecuzione della pena differenti, investimenti in strutture e personale. Protestano le associazioni che si occupano dei diritti civili, i garanti dei detenuti i sindacati dei lavoratori penitenziari, i partiti di opposizione, + Europa in testa. E si indigna anche la Chiesa. "I due suicidi al carcere delle Molinette, uno dei penitenziari più sovraffollati e con il più alto tasso di suicidi – dice l’arcivescovo di Torino, Monsignor Roberto Repole – sono un grido di dolore che ferisce tutti: non possiamo stare a guardare".

Conscio che serve uno scatto il Guardasigilli è andato alle Molinette. Accolto da mezz’ora di protesta, con fischi, urla e battiture sulle sbarre da parte dei detenuti, il ministro della Giustizia ha promesso di agire per trovare nuovi spazi, graduati in relazione alla gravità dei reati commessi. "Lo Stato – ha detto Carlo Nordio – non abbandona nessuno. Ogni suicidio in carcere è un fardello di dolore, a volte imprevedibile, che ci angoscia ogni volta". Ma il Guardasigilli sapeva che non bastava aver portato la sua solidarietà, che servono fatti. "Oggi (ieri, ndr) – ha detto – abbiamo ascoltato tutte le proposte. Cercheremo quella che vorrei chiamare una detenzione differenziata tra i detenuti molto pericolosi e quelli di modestissima pericolosità sociale. C’è una situazione intermedia che può essere risolta con l’utilizzo di molte caserme dismesse e che hanno spazi meno afflittivi. Costruire un carcere è costoso. Usare strutture dismesse con ampi spazi secondo, me è soluzione su cui bisogna iniziare a lavorare e ci stiamo lavorando con risultati che saranno forse immediati". "La nostra competenza – ha detto il ministro – è prendere atto della sofferenza in cui si trova questo carcere, come in molte altre carceri italiane, per le note sproporzioni tra i mezzi e i fini. I primi sono le strutture esistenti a livello edilizio e di risorse umane e i secondi quello di garantire la sicurezza dello Stato e questo molto spesso non è compatibile perché il numero dei detenuti è superiore alle capienze".

"Queste situazioni – ha proseguito Nordio – non possono essere risolte in maniera repentina. Ma lavorando di fantasia e con le risorse che abbiamo possiamo modulare la struttura tradizionale della pena detentiva".

I detenuti per i quali il ministro della Giustizia pensa a un trattamento detentivo differenziato da realizzarsi nelle caserme dismesse sono i condannati con pene brevi da scontare per i cosiddetti ’reati bagatellari’, che non destano allarme sociale. Stime ufficiali ancora non ce ne sono ma si tratterebbe di molte migliaia di detenuti, almeno tra i 10 e i 20mila dei 56mila ristretti nelle carceri italiane. Un elenco della caserme che potrebbero essere riconvertite ancora non c’è. Saranno i singoli provveditorati regionali dell’amministrazione penitenziaria a contattare le articolazioni del demanio e del ministero della Difesa a livello territoriale per una ricognizione delle caserme disponibili.

Da parte sua Matteo Salvini fissa i paletti della Lega: "Il suicidio di un detenuto – dice alla Versiliana il vicepremier – é una sconfitta di un Paese. Si deve garantire una carcerazione civile ed é fondamentale che ci sia il lavoro obbligatorio per tutti i detenuti, nel loro interesse per avviarli a una professione, ma anche nell’interesse dello Stato, che così viene ripagato. E comunque per quanto mi riguarda il carcere duro per mafiosi e terroristi previsto dall’art. 41 bis non si tocca".

"La realtà – replica la deputata Deborah Serracchiani, responsabile giustizia del Pd – è che il carcere non sembra una priorità per questo governo. Il ministro Nordio ha, infatti, bocciato tutti i nostri emendamenti sul carcere, primo fra tutti quello che rimedia ai tagli al Dap fatti in legge di bilancio e quello sul personale amministrativo. Il ministro torna a parlare di caserme ma intanto è stata abbandonata l’edilizia penitenziaria con la bocciatura del Fondo per l’edilizia penitenziaria che abbiamo proposto più volte. Il governo adesso promette, ma sinora, diciamolo, è stato immobile".