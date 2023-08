Emergenza sbarchi Lampedusa scoppia: "Ci lasciano soli" Tajani incalza l’Europa

di Antonio Troise

Uno sbarco dopo l’altro. Ormai è un’onda inarrestabile che investe in pieno il nostro Paese. Migliaia di persone in fuga dalle guerre che hanno coinvolto larghe porzioni del continente Africa. L’ultima, il Niger. Al punto che il ministro degli Esteri e leader di Forza Italia, Antonio Tajani, questa volta non nasconde le sue preoccupazioni. E lancia un vero e proprio allarme, chiamando direttamente in causa l’Unione europea. "C’è un peggioramento nella situazione internazionale che spinge le persone ad andare via dall’Africa e a trovare posto in Europa, attraverso la rotta balcanica e mediterranea. Stiamo intervenendo per mettere la situazione sotto controllo ma serve un’azione Ue, come ha chiesto Mattarella".

L’Italia, in sostanza, non può farcela da sola per fronteggiare una situazione che peggiora giorno dopo giorno. "In Tunisia, ad esempio – spiega il ministro – fermano migliaia di persone ma ne arrivano sempre di più. Serve una strategia europea in tutto il continente africano, il rischio è che ci siano sempre più migranti da sud verso il nord del mondo".

Ieri, la tensione a Lampedusa era altissima. L’hotspot dell’isola ha superato ogni limite e non riesce a svuotarsi, avendo raggiunto, nell’arco della giornata, il picco di 4300 ospiti. Un livello insostenibile. Per ogni migrante che lascia il centro di prima accoglienza ce ne sono molti altri che entrano. Sempre ieri, altri sei sbarchi per un totale di oltre 310 persone.

Un’emergenza che ha spinto il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, a sparare a zero contro il governo, subito dopo un incontro con il ministro del Made in Italy, Adolfo Urso: "La dichiarazione di emergenza del governo non ha prodotto alcun risultato concreto per Lampedusa: nessuno dei problemi che denunciamo da anni è stato affrontato. È sotto gli occhi di tutti che il fenomeno migratorio gli sia esploso in mano". Parole che non sono affatto piaciute ai responsabili delle forze di polizia che operano sul posto e che si dicono "perplessi": "Il sindaco dovrebbe tenere conto del nostro sacrificio e dei risultati invero straordinari che stiamo raggiungendo".

Una polemica dopo l’altra, mentre gli sbarchi continuano anche in altre città italiane. Nelle prossime ore al porto di Napoli è attesa la Ocean Viking, la nave della organizzazione non governativa Sos Mediterranée originariamente diretta a Genova con a bordo alcune centinaia di migranti e dirottata per il maltempo, la quale ha già fatto scalo nel porto di Vibo Valentia per far scendere parte delle persone salvate.

Ma ora lo scontro si sposta tutto sul livello politico. Il ministro Urso, da tre giorni nell’isola con la famiglia, aveva già incontrato il sindaco per capire cosa si potesse fare per lo sviluppo produttivo dell’isola in questo stato di emergenza. Facendo suonare, a sua volta, un campanello di allarme: "La situazione è sotto gli occhi di tutti, ma deve essere l’Europa a dare una mano a noi italiani per potere gestire al meglio questo fenomeno".

L’ennesimo appello a Bruxelles che, a questo punto, entra a pieno titolo nel dossier di tutti gli altri che da giorni sono finiti nell’agenda di Palazzo Chigi, insieme con la riforma del Patto di stabilità e l’adesione al Mes. Era stata la stessa premier, Giorgia Meloni, a lanciare l’idea di un piano Mattei per l’Africa, con una forte dose di investimenti, che dovrebbero portare sviluppo e stabilità nel Continente affacciato sul Mediterraneo. Una fitta rete diplomatica, culminata nel vertice che si è svolto alla Farnesina qualche settimana fa e che troverà il suo punto di approdo nella conferenza internazionale italo-africana in programma a ottobre.