Emergenza roghi Pene più severe per i piromani Fondi extra a Sicilia e Sardegna

di Alessandro Farruggia

Il Sud Italia brucia e così il governo, come avevano promesso di fare il titolare della Protezione Civile, Nello Musumeci, e quello dell’Interno, Matteo Piantedosi ("dato che gran parte degli incendi sono di natura dolosa, innalzeremo le pene"), attraverso il Consiglio dei Ministri vara il giro di vite sugli incendiari. Incendiari che sarebbero dietro ai principali roghi in Sardegna, visti gli inneschi identificati dal corpo forestale nel sud dell’Isola e a Gairo, nel nuorese. "Per far fronte a un reato particolarmente odioso – ha detto il Guardasigilli Carlo Nordio – abbiamo aumentato le pene edittali minime e massime per questo reato, con la previsione di un aggravamento delle pene per chi lo commette nelle funzioni di pubblico ufficiale".

In dettaglio è stata innalzata la pena minima prevista per l’ipotesi dolosa: da quattro anni a sei anni di reclusione mentre per l’ipotesi di incendio colposo, passa da uno a due anni di reclusione. Si aggiunge a quella già esistente (se dall’incendio sia derivato un "danno grave, esteso e persistente all’ambiente"), ulteriore aggravante. Si prevede un aumento di pena da un terzo alla metà se il fatto è stato commesso "con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti allo svolgimento di servizi nell’ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi o al fine di trarne profitto per sé o per altri".

Ovviamente l’aumento delle pene è solo un tassello e nel mondo della Protezione Civile pongono particolare attenzione al tema della prevenzione. "Per lottare contro gli incendi che hanno colpito tutta Italia – ha sottolineato ieri il ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci – servono ulteriori mezzi sofisticati di prevenzione, di intercettazione e una maggiore e più diffusa cultura del rischio: cioè non è soltanto il pubblico che deve fare la prevenzione, ma anche il privato. L’agricoltore che deve realizzare il viale tagliafuoco tra aprile e maggio e che a luglio non l’ha ancora fatto evidentemente, senza volerlo, si mette dalla parte di chi con gli incendi pensa di cancellare migliaia di ettari di terreno".

Il ministro del Turismo, Daniela Santanchè ha anche annunciato che il Cdm "non ha esitato nemmeno un secondo nel supportare concretamente, fin da subito, il comparto del turismo che sta subendo dei danni causati dagli incendi di queste settimane ed è per questo che oggi abbiamo portato da 10 a 15 milioni la dotazione del Fondo che il Ministero mette a disposizione di turisti e operatori che sono stati danneggiati dagli incendi della Sicilia prima e ora dalla Sardegna che porta le ferite di incendi originati da piromani".

Da una parte dell’opposizione l’aumento delle pene per i piromani viene vista però come una inefficace operazione di facciata. "La crescente devastazione causata dagli incendi in regioni come la Sicilia e la Sardegna – osserva il verde Angelo Bonelli – rappresenta un campanello d’allarme che non possiamo più ignorare: a oggi, ben 56.552 ettari sono andati a fuoco, un dato notevole rispetto agli anni precedenti. Abbiamo già sottolineato, attraverso il nostro dossier, l’urgenza di affrontare questa questione ma la risposta del Governo, focalizzata unicamente sull’inasprimento delle pene, appare distante dalle reali necessità dei territori, che hanno bisogno di mitigare la crisi climatica che ha reso il terreno ancora più siccitoso, facilitando la propagazione degli incendi". "Senza investimenti adeguati nella prevenzione degli incendi, nei sistemi di controllo e monitoraggio del territorio, o nel rafforzamento delle strutture antincendio, compreso il ripristino del Corpo Forestale dello Stato, e dei mezzi antincendio – conclude Bonelli – parlare di inasprimento delle pene appare come mera propaganda".