Roma, 29 settembre 2019 - Se il tasso di ambientalismo degli italiani fosse misurato solo in relazione al livello di paura che la popolazione ha nei confronti dei disastri ambientali, potremmo affermare che l’Italia è popolata da una netta maggioranza di Greta Thunberg. Se invece si analizza il comportamento degli stessi italiani finalizzato a prevenire i problemi ambientali, allora le cose cambiano di molto ed emerge che di Greta in Italia ce ne sono davvero poche. Andiamo con ordine e analizziamo prima le paure per poi verificare se i comportamenti messi in atto e gli stili di vita sono corretti oppure no.



La percezione prevalente è che la questione ambientale è una emergenza. La pensa così il 63% dei cittadini, senza particolare differenza per sesso, età ed area di residenza, il che fa ritenere che questa opinione è trasversale e non viene quindi espressa solo dai giovani o giovanissimi, visto l’impatto di Greta Thunberg nella sua fascia di coetanei, anche per il recente successo dello scorso venerdì delle manifestazioni degli studenti di tutto il mondo denominate ‘Friday for the future’. Cambiamenti climatici e inquinamento dell’aria e del mare sono i timori maggiormente avvertiti dalla popolazione, rispettivamente dal 77 e 74%, segue il fenomeno della estinzione di alcune specie animali ma con percentuali che scendono al 39%.

Molto alta ovviamente è la correlazione tra problemi ambientali e salute. In questo caso addirittura l’82% si dichiara allarmato. La responsabilità viene data però quasi esclusivamente alla politica, così il risponde il 67%, senza mettere in discussione invece il comportamento della stessa popolazione che molto spesso diventa un ulteriore aggravio in presenza di leggi che non tutelano completamente l’ambiente. Non solo. Al di là della responsabilità dei governi, gli italiani ritengono, nel 65% dei casi, che comunque la politica ha sottovalutato la questione ambientale, solo per il 18% invece tale problematica è stata affrontata adeguatamente.



Insomma, la politica in senso vago è sicuramente vista come la principale responsabile dei disastri ambientali. Greta riceve molto seguito e apprezzamenti nel nostro Paese. Il 58% dei cittadini esprime opinioni positive ed è da notare che questa percentuale è composta sia da elettori di centrodestra che di centrosinistra. È importante sottolineare questo aspetto in quanto a livello del dibattito politico nel nostro Paese la ragazza svedese è diventata divisiva. È un punto di riferimento per le lotte ambientali dei politici del centrosinistra mentre al contempo è vista con un po’ di disprezzo dai rappresentanti del centrodestra. Però è anche vero che seppure gli italiani sono pro Greta, la maggioranza non approva l’idea degli scioperi dei giovani per il clima. Solo il 37% è a favore di questo tipo di manifestazione, invece il 53% è contrario.

La scuola è l’altro principale imputato nell’immaginario collettivo in quanto il 63% dice che nella aule si dovrebbe insegnare anche l’educazione ambientale. Fino a qui abbiamo esposto le responsabilità delle istituzioni, ma il comportamento dei cittadini segue le buone pratiche? Dai risultati del sondaggio non sembra. Anche se la raccolta differenziata è fatta in maniera assidua dalla maggioranza delle famiglia (53%), bisogna però sottolineare che il valore di questa condotta dovrebbe avvicinarsi al 100%, pertanto in questo caso il 53% è da essere valutato comunque come un dato basso rispetto alle potenzialità.



A questo c’è da aggiungere che il 77% fa abitualmente uso di plastica monouso, che il 59% non mette in discussione l’utilizzo dell’auto, che il 58% non sacrificherebbe l’aria condizionata a casa o in ufficio, che il 64% non ridurrebbe l’uso di saponi e detersivi. Ecco quindi che emerge l’altra faccia della medaglia. Nonostante un altro Friday for the Future, Greta non si è fermata in Italia.

* direttore Noto Sondaggi