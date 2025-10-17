Il figlio di Sigfrido Ranucci: “Vivo da sempre col timore che ogni volta che saluto mio padre possa essere l’ultima”

“Vivo da sempre con il pensiero, il timore che ogni volta che saluto mio padre possa essere l'ultima”. Così Emanuele Ranucci, il figlio di Sigfrido, scriveva il 14 gennaio 2025 in un post pubblicato su Facebook in risposta ad Andrea Marcenaro, che nella rubrica “Andrea’s version” sul Foglio definiva il giornalista “multipremiato per l’imbattibile frequenza con cui da decenni mette quintalate di merda nel ventilatore”.

Dieci mesi dopo un ordigno ha fatto saltare in aria l’auto del giornalista e conduttore di Report, danneggiando anche l’altra auto di famiglia e la casa. L'attentato è stato compiuto intorno alle 22 di giovedì 16 ottobre a Campo Ascolano, fra Roma e Pomezia, zona sud della Capitale: “Mia figlia è passata davanti alla mia auto pochi minuti prima dell'esplosione, potevano ammazzarla...”, ha denunciato Ranucci. Secondo il giornalista sarebbe stato utilizzato almeno un chilo di esplosivo.

Il post di Emanuele Ranucci

"Non c'ero al momento dell'esplosione, ero a casa di un amico. Mi ha chiamato mia sorella", ha commentato oggi uno dei figli del giornalista investigativo, Emanuele, intercettato di fronte a casa. Dieci mesi fa, come detto, aveva però raccontato la paura che lo accompagna: “Vivo da sempre con il pensiero, il timore che ogni volta che saluto mio padre possa essere l'ultima”.

Ecco il testo ancora pubblicato su Facebook il 14 gennaio: “Credo sia inevitabile quando vivi per decenni sotto scorta, quando hai sette anni e ci sono i proiettili nella cassetta della posta di casa tua, quando vai a mangiare al ristorante e ti consigliano di cambiare aria perché non sei ben gradito nella regione, quando ti svegli una mattina e trovi scientifica, polizia, carabinieri e Digos in giardino perché casualmente sono stati lasciati dei bossoli, quando ricevi giornalmente minacce, pacchi contenenti polvere da sparo e lettere minatorie, o semplicemente quando ti abitui a non poter salire in macchina con tuo padre”.

Pezzi dell'automobile di Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report, e quella di sua figlia, dopo un'esplosione, a Campo Ascolano, frazione di Pomezia (Roma)

La rubrica sul Foglio citava anche il lavoro fatto da Sigfrido Ranucci a Sumatra, inviato Rai dopo lo tsunami da 250 mila morti. “Era il 2005, per Ranucci purtroppo sembrava fatta. E’ riuscito a tornare”, scriveva Marcenaro.

Nel post su Facebook Emanuele Ranucci rispondeva così: “Ricordo perfettamente il periodo dello tsunami e dell'isola di Sumatra”, quando “papà con il parere contrario del suo direttore Roberto Morrione decise di raccontare la vicenda in uno dei luoghi più martoriati dalle inondazioni, lontano dalle comodità e dai luoghi privilegiati dai quali tutti i media scrivevano. E' uno dei primi ricordi di cui ho contezza, avevo 5 anni, mia sorella 6, mio fratello forse 8, eravamo in macchina, erano circa 40 ore che nessuno riuscisse ad avere contatti con papà, mamma tratteneva le lacrime a fatica, sola con noi tre, faceva finta che andasse tutto bene, forse è stata la prima volta che ho avuto la sensazione che dovessi percepire la vita con papà come se fosse a tempo, con una data di scadenza".

Così concludeva: “Ebbene sì, è tornato sano e salvo e a distanza di 20 anni purtroppo per te, Andrea, per fortuna per noi e credo di poter dire per il Paese è ancora qui, a svolgere il suo lavoro come sempre, vivo e vegeto anche se in tanti lo vorrebbero morto. Il morto del giorno è il giornalismo italiano, ancora una volta, e chi è l'assassino è evidente a tutti”.