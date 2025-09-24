Emanuele Ragnedda, il vino da 1.800 euro a bottiglia e l’azienda di famiglia. Chi è l’imprenditore indagato per l’omicidio di Cinzia Pinna

Roma, 24 settembre 2025 – Il vino lo fa a Concaentosa, la sua tenuta nell’entroterra di Palau a nord di Arzachena, il suo Vermentino è finito sui giornali perché era il "bianco" più caro d'Italia: 1.800 euro a bottiglia. Nipote di Fabrizio e figlio di Mario, che fondò la cantina simbolo di Gallura Capichera, Emanuele Ragnedda, 41 anni, è in stato di fermo, accusato dell'omicidio di Cinzia Pinna, la donna di 33 anni di Castelsardo scomparsa la sera dell'11 settembre proprio da Palau. Con lui, accusato di occultamento di cadavere, un 26enne di Milano che risiede a Olbia. I carabinieri e la Guardia Costiera lo hanno fermato mentre tentava di fuggire su un'imbarcazione.

Imprenditore del vino e figlio d'arte

Ragnedda ha seguito le orme di padre e nonno fondando l'azienda ConcaEntosa, nelle campagne tra Arzachena e Palau. Il suo Disco Volante Igt 2021 – il nome viene da una enorme pietra che si trova nel suo vigneto - nel frattempo è sceso di prezzo e costa 1.300 euro, mentre lui oggi produce Shar, “da Shardana, i guerrieri che popolavano la Sardegna migliaia di anni fa. L’isola in cui sono cresciuto, da cui sono partito e in cui ora vivo”, dal prezzo più umano: 150 euro.

Ha cominciato proprio alla Capichera come operaio dopo aver studiato a Milano e a Londra, fino a diventare manager per il settore estero. Poi nei sette ettari coltivati a vite del comprensorio di Palau già proprietà del nonno materno Andrea Giagheddu ha cominciato a produrre vino con l'enologo Piero Cella. "Si paga la dignità della Sardegna, senza alcun compromesso”, rispondeva a chi gli chiedeva conto del prezzo.

Carabinieri del Ris nella tenuta di Emanuele Ragnedda, 41 anni (Ansa)

Concaentosa

L'azienda Concaentosa, nata nel 2016, è diventata anche la sua abitazione. E proprio sono iniziati gli accertamenti dei Ris di Cagliari, che stanno setacciando la casa all'interno della tenuta. Cercano il Dna di Cinzia Pinna. Proprio lì sarebbe avvenuto il delitto. Ragnedda non è sposato ed è solito frequentare i locali notturni della Costa Smeralda. L'anno scorso aveva rotto la sua ultima relazione conosciuta. "Negli hotel qui in Costa Smeralda ci sono suite da decine di migliaia di euro a notte e nessuno grida allo scandalo, perché un prodotto del nostro territorio che nasce in un entroterra millenario, con una storia ricchissima, dove vivono comunità di uomini e donne che hanno capacità e competenze non dovrebbe avere un valore economico altrettanto importante?”, ha detto qualche tempo fa a Intravino.

Un'immagine di Cinzia Pinna. Emanuele Ragnedda, imprenditore 41enne di Arzachena, è indagato per l'omicidio (Ansa)

Il Vermentino

“Abbiamo voluto fare un vino che ti ricorda i bei Vermentini di una volta”, diceva Ragnedda a La Nuova Sardegna nel 2020. “Vini identitari sì, ma che sappiano parlare in inglese. Sono figlio di Mario Ragnedda e sono fiero di quello che ho imparato nella azienda di famiglia. Ora ho un progetto ambizioso: voglio fare il miglior vino sardo in commercio. So che si tratta di una grande responsabilità, ma non posso rinunciare a questa sfida”, concludeva.

Le immagini delle telecamere

Ragnedda era partito dal porticciolo di Cannigione sul suo gommone diretto a Baja Sardinia, dove c'è la casa di famiglia, ma durante il viaggio si è schiantato sugli scogli prima di poter approdare. Poi l'intervento della guardia costiera per il salvataggio e quello dei carabinieri. La notte in cui è scomparsa Cinzia Pinna è salita a bordo di un'automobile: la mostrano le immagini delle videocamere di sorveglianza della zona. Secondo gli inquirenti l'auto era quella dell'imprenditore.