Pd vince se detta temi e obiettivi

Pierfrancesco De Robertis
Pd vince se detta temi e obiettivi
Elisa in lacrime per l'assalto alla Flotilla. L'appello al governo: "Ora portate voi gli aiuti. Stanno morendo"
2 ott 2025
2 ott 2025
PATRIZIA TOSSI
Cronaca
Elisa in lacrime per l’assalto alla Flotilla. L’appello al governo: “Ora portate voi gli aiuti. Stanno morendo”

La cantante triestina disperata per il blocco della Global Sumud ha pubblicato un video sulla story di Instagram. Parole che richiamano la posizione espressa ieri dalla premier Meloni

Elisa in lacrime in un frame del video postato su Instagram

Elisa in lacrime in un frame del video postato su Instagram

Roma, 2 ottobre 2025 – Elisa in lacrime chiede aiuto per i Gaza. Dopo l’assalto israeliano alla Flottilla, finito con il blocco di quasi tutte le imbarcazioni e l’arresto degli attivisti a bordo, la cantante triestina ha pubblicato una story di Instagram che spezza il cuore.

Lacrime vere, di disperazione reale. Non un semplice video con qualche segno di commozione – come spesso avviene tra i vip per attirare click – ma un dolore profondo e immenso per le sorti dei palestinesi stremati dalla fame e dalle bombe dell’Idf. 

L’appello al governo: "Portate voi gli aiuti: stanno morendo”

"Adesso che hanno bloccato la Global Sumud Flotilla allora portate voi gli aiuti: in poche ore, perché stanno morendo”, ha detto Elisa nel video postato sul suo profilo di Instagram. La cantante in lacrime in una story ha commentato il blocco da parte dell'esercito israeliano della flotta che stava portando aiuti a Gaza, in una missione internazionale composta da civili.

Un messaggio chiaramente rivolto al governo di Giorgia Meloni: nelle ultime ore, mentre gli occhi del mondo era puntato sull’eroico viaggio della Flotilla, la premier aveva definito gli attivisti degli "irresponsabili”. E, di fronte al rifiuto di fermare la missione per evitare il blocco di Israele – che ha assaltato le navi mentre navigavano ancora in acque internazionali – ha aggiunto: "Non c'è bisogno di rischiare la propria incolumità e di infilarsi in un teatro di guerra per consegnare a Gaza aiuti che il governo italiano avrebbe potuto consegnare in poche ore".

