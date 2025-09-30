Elisa Polcino uccisa a pietrate dal marito a Paupisi (Benevento): caccia all’uomo in tutta Italia, spariti anche i figli

Roma, 30 settembre 2025 – Sono ore d’ansia a Papuisi, in provincia di Benevento, dove l’ennesimo femminicidio ha tinto di nero le cronache di oggi. Elisa Polcino, 49 anni, è stata uccisa a colpi in testa: l’autore del delitto sarebbe il marito, Salvatore Ocone, un operaio di 58 anni di cui si sono perse le tracce. Così come non si hanno notizie dei due figli minorenni della coppia, di 15 e 16 anni. Potrebbero essere con il padre o altrove. Scattata immediatamente la caccia all’uomo, con le ricerche estese su tutto il territorio nazionale.

La dinamica

Ancora frammentaria la ricostruzione di quanto accaduto nella casa dove abitava la coppia, in contrada Frasso. Il marito avrebbe colpito la moglie alla testa più volte al culmine di una lite. A scoprire il corpo senza vita di Elisa Polcino, nel suo letto, è stata questa mattina la suocera che abita al piano di sopra. Dopo aver sentito dei rumori sospetti, la donna è andata a verificare e si è trovata di fronte una scena drammatica. Ha chiesto subito aiuto a un vicino che ha dato l'allarme, allertando i carabinieri. Inutili i soccorsi, per Elisa non c’è stato nulla da fare. Nella casa sarebbero state rinvenute numerose tracce di sangue.

Non è ancora stato appurato dove sia avvenuto il delitto, probabilmente nello stesso letto dove è stata ritrovata la vittima. Fatale il colpo sferrato alla tempia con un oggetto contundente, probabilmente una pietra. Maggiori dettagli verranno chiariti dall’autopsia.

Ocone al momento è in fuga, ma non si esclude possa essersi tolto la vita. Secondo voci che circolano a Paupisi, paese di 1.400 anime, la coppia aveva problemi da tempo. Sul posto i Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Benevento.

Caccia al marito in fuga

Le ricerche dell'uomo, pur estese in tutta Italia, si stanno concentrando nei terreni di proprietà dell’uomo, in luoghi da lui abitualmente frequentati e su segnalazioni degli abitanti di Paupisi. La morte di Elisa Polcino, secondo primi accertamenti medico-legali, dovrebbe risalire a questa mattina, forse poco dopo le 8, e non, come si era ipotizzato in un primo momento, a questa notte, ma i rilievi della Scientifica sono ancora in corso. Rimane frammentaria la ricostruzione delle cause e della dinamica dell'uxoricidio. A quanto si apprende Salvatore Ocone aveva avuto problemi di depressione, ma era stato curato.

Si cercano anche i figli

Sono ore d’ansia a Paupisi, e non solo per la caccia all’uomo. "Oltre al marito della vittima, sono irreperibili anche i figli della coppia e questa è la nostra più grande preoccupazione”, dice ai microfoni di Ntr 24, Salvatore Coletta, sindaco di Paupisi.

"La notizia di quello che è successo ha colpito la comunità e ci lascia attoniti - prosegue il primo cittadino - una famiglia che all'apparenza non mostrava alcun segno di disagio non era seguita dai servizi sociali. Lui è un grande lavoratore probabilmente non abbiamo colto qualche segnale che si è manifestato in questi ultimi giorni”. E aggiunge: “Sono stato a una festa insieme alla coppia e non c'era nessun segno di disaccordo tra loro". Quindi conclude: "Faremo di tutto per rintracciare i ragazzini, sono due a frequentare la scuola dell'obbligo di Paupisi, un altro figlio è maggiorenne e non era in casa al momento della tragedia”. Non è chiaro se quest’ultimo, residente in Emilia-Romagna dove lavora, sia stato rintracciato o meno.