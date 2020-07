Roma, 11 luglio 2020 - Proseguono senza sosta le operazioni di recupero e soccorso attorno all'elicottero precipitato ieri nel Tevere, nel territorio della Riserva naturale Tevere-Farfa, nell'area del Comune di Nazzano. Alle prime luci dell'alba è iniziato l'intervento subacqueo dei vigili del fuoco del nucleo sommozzatori, con il 'sistema di immersione alimentato e controllato da superfici' (Siacs), studiato appositamente per le lunghe immersioni con la finalità di individuare le due persone che erano a bordo dell'elicottero. Stando alle prime ricostruzioni, dopo aver individuato la carcassa del velivolo, sono stati recuperati dai sommozzatori dei vigili del fuoco entrambi i corpi a bordo dell'elicottero precipitato ieri. I due, un uomo di 78 anni ex pilota Alitalia, verosimilmente alla guida e proprietario del velivolo, e una donna di 70 anni, sono stati trovati allacciati ai sedili dell'elicottero, che giace a una profondità di circa 6 metri dell'alveo del fiume.

🔴 #Roma, elicottero precipitato nel Tevere a Nazzano Romano: pianificato l’intervento dei #sommozzatori #vigilidelfuoco con il sistema SIACS, fondamentale per immersioni lunghe. Prosegue la ricerca del pilota disperso [#11luglio 8:30] pic.twitter.com/RunChyigDf — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) July 11, 2020