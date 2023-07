Elicottero con 5 persone precipitato sul Monte Rosa, schianto vicino alla Capanna Margherita: il rifugio più alto d’Europa

Aosta, 4 luglio 2023 – Un elicottero della compagnia aerea elvetica Air Zermatt è caduto martedì mattina sul massiccio del Monte Rosa, in territorio svizzero, vicino al confine con l'Italia. In base alle prime informazioni raccolte, le cinque persone a bordo sono in buone condizioni. L'uomo è stato intubato sul posto e trasportato con l'elisoccorso in codice rosso.

L'incidente è avvenuto intorno alle 7.45, a una quota di circa 4.500 metri, nella zona del Colle Gnifetti, poco sotto Capanna Margherita, il rifugio alpino più alto d'Europa.

La Centrale unica del soccorso è in contatto con il servizio di emergenza sanitario svizzero 144: il Soccorso alpino valdostano era pronto a dare aiuto in elicottero ma le autorità svizzere hanno fatto sapere di non avere al momento bisogno di supporto.

Lo schianto si è verificato in una zona che non è deputata al decollo e all'atterraggio di elicotteri e le cause di quanto avvenuto dovranno essere accertate. Visto il numero di persone a bordo, è possibile che in quel momento il velivolo fosse impegnato in un'attività di volo panoramico o turistico.

L’elicottero stava volando tra la Capanna Margherita e il rifugio Gnifetti. La "Margherita" è il rifugio più alto d'Europa: si trova a quota 4.554 metri e ospita tra l'altro un importante laboratorio per la ricerca scientifica. La Capanna è dedicata alla regina Margherita di Savoia che vi pernottò nel 1893, anno dell'inaugurazione. Il rifugio Gnifetti si trova invece sulla testata del bacino glaciale del Lys, a 3.647 metri. Gnifetti è lo storico punto d'appoggio per le salite più impegnative, per la salita alla Capanna Margherita e le traversate in quota.