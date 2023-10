Elezioni in Polonia. Tusk sfida i sovranisti

Polacchi oggi alle urne per elezioni parlamentari considerate la tornata più importante di quest’anno in Europa perché in grado di determinare se un Paese da 38 milioni di abitanti continuerà nella sua deriva anti-Ue, pilotata dal leader del partito di governo, il sovranista Jarosław Kaczyński, o rientrerà nell’alveo europeo seguendo un ex-presidente del consiglio europeo, Donald Tusk (nella foto). Nei sondaggi il partito Kaczyński risulta in vantaggio di cinque punti su quello di Tusk.