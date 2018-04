Trieste, 29 aprile 2018 - Elezioni regionali, amministrative e i referendum consultivi in corso in Friuli Venezia Giulia, dove si vota nella gioranta di oggi dalle 7 alle 23. La scelta del nuovo presidente e del nuovo Consiglio regionale in particolare rappresenta un nuovo banco di prova per tutte le forze politiche, impegnate nel difficile compito di riuscire a formare un governo.

I candidati. Come si vota e quando si sapranno i risultati

L'AFFLUENZA - L'affluenza alle urne rilevata alle 19 per le regionali è stata del 38,37%, pari a 424.869 elettori su 1.107.415 aventi diritto. L'affluenza maggiore è stata registrata nella circoscrizione di Udine (dove si eleggono anche sindaco e consiglieri comunali) con il 40,69%. Seguono Gorizia (38,73%), Pordenone (38,41%), Tolmezzo (36,81%) e Trieste (34,21%). Nel 2013, quando però si votava in due giorni, l'affluenza registrata alle 19 della domenica era stata del 28,55%.

Alla rilevazione delle ore 12 l'affluenza per le regionali era stata pari al 18,07% (pari a 200.139 elettori).

COME E QUANDO SI VOTA - Per la prima volta in questa Regione si voterà in un giorno soltanto. Lo spoglio inizierà lunedì 30 aprile alle 8. Per l'elezione del presidente e del Consiglio regionale gli aventi diritto al voto sono 1.107.425, di cui 535.318 maschi e 572.107 femmine. Nella stessa tornata elettorale si tengono anche le consultazioni per il rinnovo di 19 Amministrazioni comunali e due referendum consultivi per la fusione tra i Comuni di Aquileia e Terzo d'Aquileia e quella tra Raveo e Villa Santina (che coinvolgono in tutto 7.774 aventi diritto di voto).