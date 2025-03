E’ morta Eleonora Giorgia. Il messaggio della famiglia: “Si è spenta serenamente nell'amore e nell’abbraccio dei suoi figli e dei suoi affetti”

Roma, 3 marzo 2025 – Alla fine di una lunga malattia è morta Eleonora Giorgi: aveva 71 anni. L'attrice era ricoverata alla clinica Paideia di Roma.

"Stamattina Eleonora Giorgi si è spenta serenamente nell'amore e nell'abbraccio dei suoi figli e dei suoi affetti”, è il messaggio della famiglia.

Il 19 febbraio scorso – in una delle sue ultime interviste concesse – diceva: “Ogni giorno è un regalo”.

Giorgi lottava ormai da tempo contro un tumore al pancreas e negli ultimi tempi, nella clinica romana, era sottoposta a un trattamento per il dolore a seguito di una crisi notturna.

“Mi sono ritrovata da sola in casa, di notte, a urlare, in preda ai dolori” raccontò l’attrice romana al Corriere della Sera. Da lì la decisione del suo oncologo di sottoporla a una terapia con morfina e cortisone, per alleviare le sofferenze della malattia.

Accanto all’attrice di ‘Borotalco’, l’amore dei suoi figli, Andrea Rizzoli e Paola Ciavarro, e del nipotino Gabriele, di tre anni, che a San Valentino è andato a trovarla con la mamma, Clizia Incorvaia. “I miei figli, durante le flebo, mi hanno stretto la mano per 14 ore di fila” aveva raccontato, lanciando un appello a quanti hanno i genitori gravemente malati: “Non lasciate solo chi soffre, soprattutto di domenica, il giorno più triste”.

Nell’intervista, in un altro passaggio, aveva anche ringraziato Bianca Balti che sul palco del Festival di Sanremo l’aveva salutata. “Mi ha fatto compagnia Sanremo e ringrazio Bianca Balti per avermi ricordata – aveva detto -. Le auguro di guarire presto, fa male vedere una donna giovane soffrire”.