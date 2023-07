Eleonora Giorgi "Io e Renato Zero in motocicletta al provino con Fellini"

di Giovanni Bogani

"Sono tornata. Piena di voglia di raccontare le donne della mia età, la loro forza, la loro bellezza. Chi l’ha detto che a sessant’anni il nostro destino è solo cucinare le melanzane alla parmigiana?". Eleonora Giorgi a Ischia ha appena ricevuto il premio alla carriera dell’Ischia Global Film&Music fest.

La recitazione era sempre stata la sua passione?

"Neanche per sogno! Io desideravo fare la restauratrice. Mi piaceva il silenzio, stare di fronte alle opere d’arte. Appena potevo mi chiudevo in una stanza e leggevo. Ero taciturna, riservata, solitaria: mi soprannominavano Ophelia. Stavo preparando l’esame di ammissione per l’Istituto centrale del Restauro…".

E che cosa accadde?

"Avevo fatto delle stupide foto da modella, sebbene fossi un po’ cicciottella e bassa. Foto che furono viste da un regista, Tonino Cervi, che cercava un’attrice da lanciare. Gli piacqui, mi fece un provino. E cominciò un’altra vita".

Il primo film fu "Storia di una monaca di clausura". Aveva diciannove anni.

"Mi avevano convinta che la scena in cui toglievo le vesti nobiliari per indossare il saio fosse una necessità del racconto. Scoprii che era una scusa per mostrarmi nuda, e che quel film mi mostrava come un soggetto erotico. Fu scioccante".

Non aveva pensato alle implicazioni erotiche?

"Ero ingenua, riservata. Avevo avuto un solo ragazzo, Gabriele Pogany, figlio di un grande direttore della fotografia, esule ungherese. Eravamo ragazzini, andavamo sempre in moto, sulla sua Honda 750. Ci presero per qualche posa in ‘Roma’ di Fellini: Federico cercava ragazzi con la moto, con noi c’era un giovanissimo Renato Zero. Ma era un gioco. Dopo, invece, non lo fu per niente. Ero sempre intimidita, avevo sempre la sensazione di stare a scuola, e che il regista fosse il preside".

Che cosa successe?

"Continuai a fare film, me ne offrivano uno dopo l’altro. Mi fidanzai con Alessandro Momo, un ragazzo che faceva l’attore, aveva fatto ‘Malizia’ e ‘Profumo di donna’. Era giovanissimo come me, veniva dal mio quartiere. Ci sentivamo simili in un mondo di intellettuali".

Alessandro morì tragicamente, nel 1974.

"Sulla mia moto. Gliela avevo prestata io. Quel giorno mi disse: ‘Te la riporto alle sette…’. Ebbe un incidente sul Lungotevere Diaz. Mio padre abitava lì vicino, lo venne a sapere, mi trovò da un’amica: corsi come una pazza, trovai Alessandro steso in terra, già morto. Quella notte mi bussarono alla porta. Un ragazzo mi disse: ‘sono un amico di Alessandro’. Aprii. Condivisi le lacrime con lui. Invece era un giornalista, con un paparazzo al seguito. L’indomani usciva un articolo con le mie foto. Mi sentii tradita".

Come reagì a quella tragedia? "Fu un periodo terribile di lavoro, solitudine. E di droga. Dal quale sono uscita, come nelle favole, grazie all’uomo che mi ha salvata".

Angelo Rizzoli. Lo sposò nel 1979, e nel marzo 1980 nacque vostro figlio Andrea.

"Sì: Angelo mi ha salvata. Mi ha capita, mi ha dato motivazioni nuove per vivere. E in un mese, miracolosamente, sono uscita dai miei problemi di droga. È vero, portava un nome importante, era il figlio del grande editore. Ma Angelo era un uomo che soffriva, come me".

Nel 1982 uscì "Borotalco" di Carlo Verdone, che la portò a vincere il David di Donatello. Come incontrò Carlo?

"Carlo era già ‘famoso’ fra i miei amici di liceo. Il mio fidanzato, Gabriele Pogany, me lo raccontava già come una leggenda a quindici anni. Faceva morire tutti dal ridere, in classe. Il film lo scrivemmo insieme, creando i personaggi su noi due. E quando arrivai sul set, per la prima volta non mi sentii più la sindrome della studentessa di fronte ai professori: Carlo era un ragazzo come me, nel camper sentivamo Jimi Hendrix!!".

Dopo il successo, con una commedia d’autore come "Borotalco", qualche cosa però si inceppò. Che cosa successe? "Dopo il mio divorzio da Angelo, nel 1984, sono stata estromessa brutalmente dal mondo del cinema e della televisione. Sono stata giudicata malevolmente: tutta la vicenda del mio divorzio è stata usata in maniera strumentale. Con la sinistra moralista compatta a giudicarmi. E io ho passato trent’anni a scusarmi di esistere".

Come ne è uscita?

"Lavorativamente, non ne sono uscita. Esistenzialmente, ho trovato rifugio in Massimo Ciavarro".

Massimo come è entrato nella sua vita?

"Nel modo più rocambolesco. Un pomeriggio torno a casa con mio figlio e trovo borse per terra, vestiti in salotto… Ho i ladri dentro casa! In quel preciso momento, squilla il telefono: è Massimo che mi invita a cena… Urlo: ‘MASSIMO HO I LADRI IN CASAAAAAA’, disperata! Forse questo li ha fatti scappare. Anche lui in qualche modo mi ha salvata".

Come era la vostra vita?

"Massimo aveva un grande magnetismo sexy, ma era anche un ragazzo che aveva molto sofferto, che aveva perso presto il padre. Aveva delle ferite nell’anima. Abbiamo fatto il mio secondo figlio, siamo andati a vivere in campagna, abbiamo fatto agricoltura biologica".

Nella sua vita poi apparve lo scrittore Andrea De Carlo. Una delle voci più originali della sua generazione.

"È stato l’altro grande amore della mia vita. Un artista che, però, aveva bisogno di una donna totalmente al suo fianco. Vivevamo nella sua casa, isolata, a Urbino. Lì Andrea ha scritto i suoi libri, uno dei quali, ‘Di noi tre’, parla molto della nostra vita".

Adesso ha voglia di tornare protagonista.

"Esattamente. Vorrei poter mettere la mia allegria e anche il mio dolore dentro nuovi personaggi".

Pensa in particolare a un film? "Ne ho scritto uno io! Una storia d’amore involontaria, ma inevitabile fra una donna sessantenne e un ragazzo di venticinque anni".

La rivincita delle sessantenni. "Eh sì! Basta! Noi donne over 60 siamo tre milioni. Siamo noi che compriamo i libri, che andiamo a teatro, al cinema, alle mostre, ai musei. E non ci volete rappresentare? Siamo esodate e umiliate".