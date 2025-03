L’elenco degli autovelox omologati: così la multa sarà a prova di ricorso

Roma, 21 marzo 2025 – Tutti i dispositivi autovelox approvati dal 13 giugno 2017 in poi sono da ritenersi omologati. Lo prevede, nelle disposizioni transitorie, il decreto in arrivo dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, inviato a Bruxelles. "A luglio diventerà quindi operativo, mettendo fine a polemiche e ricorsi", spiega l'Asaps, associazione amici e sostenitori della polizia stradale. "Finalmente si farà chiarezza, e finiranno i sistematici ricorsi che hanno criminalizzato ì misuratori di velocità e hanno fatto annullare le sanzioni per le velocità oltre i limiti, anche le velocità tra le più elevate", dice il presidente Giordano Biserni.

Ecco l’elenco degli autovelox approvati dopo il 2017 che saranno omologati d’ufficio.